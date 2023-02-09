ASKON'dan depremzedelere yardım Yerel Haberler Kdz Ereğli'li sanayici ve işadamlarının kurduğu ASKON Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği, Kahramanmaraş a teslim edilmek üzere 3 tır yardımı yola çıkarttı. Kdz Ereğli'li sanayici ve işadamlarının kurduğu ASKON Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği, Kahramanmaraş a teslim edilmek üzere 3 tır yardımı yola çıkarttı. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kurulan ASKON Anadolu Aslanları İş adamları Derneği, Kahramanmaraş ve çevresinde meydana gelen depremde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve çocuklara, ağırlıklı olarak bebek bezi, bebek maması, hijyen malzemeleri ve kuru gıda İçeren 3 tır dolusu malzemeleri yola çıkardı. - ZONGULDAK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kahramanmaraş Zonguldak Ereğli Yerel Haberler

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