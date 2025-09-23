'Askıda ayakkabı ve çanta' yüzleri güldürdü

Adana'da 49 yıldır ayakkabıcılık yapan bir kişi, 'askıda ayakkabı ve çanta' kampanyası başlatarak ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye başladı.

Çukurova ilçesinde 49 yıldır ayakkabıcılık yapan Halit Çekiç (63), geçtiğimiz yıllarda fırından ekmek alırken 'Askıda ekmek' uygulamasını görüp detaylarını öğrendi. Yıllar önce kendisine ilk ayakkabısını hiç tanımadığı bir kadının verdiğini hatırlayan Çekiç, bu uygulamadan esinlenerek, iş yerinde 'Askıda ayakkabı ve çanta' kampanyası başlattı.

Şimdi Çekiç, özellikle çocuklar olmak üzere ihtiyaç sahiplerinin hem ayakkabı hem de çanta sahibi olmasına vesile olmaya başladı. Kampanya kapsamında her ay Halit Çekiç, askıya ayakkabı ve çanta asıyor, müşteriler ise istedikleri zaman kampanyaya destek olabiliyor.

Mesleğe 14 yaşında başladığını anlatan Halit Çekiç, ilk ayakkabısını aldığındaki o mutluluğu ömrü boyunca unutmadığını dile getirdi. Çekiç" O ayakkabının modelini hala unutmadım. Hatta o gün öyle mutlu olmuştum ki ayakkabıyı koynuma alıp uyumuştum. O an, hayatımdaki en büyük ilham oldu" dedi.

"Ayda 3 çocuğu giydirebilsem bana yeter"

Şehit ailelerine ve down sendromlu çocuklara yıllardır ücretsiz hizmet verdiğini aktaran Çekiç, kampanyayla birlikte mutluluğunun katlandığını ifade etti. Çekiç, "Bazen soruyorlar, 'İşler nasıl?' diye. Ben de 'Allah'a binlerce şükür' diyorum. Sen 'Hiçbir şeye yok demiyorsun' diyorlar. Ben de 'Olsun ki paylaşayım' diye cevap veriyorum. Kalbi güzel olan bütün insanlara Allah nasip etsin. Ayda üç çocuğu giydirebilsem, o huzur bana yeter" diye konuştu.

Tek amacının ihtiyaç sahiplerinin hayatına dokunmak olduğuna değinen Çekiç, "Ben de insanlara yardım etmek istedim. Tek isteğim birilerine faydamın dokunması" ifadelerini kullandı.

"Ayakkabı getirip askıya bıraktım"

Dükkana gelip kampanyayı gören Hatice Kahya, "Bu uygulamayı çok faydalı buldum. Halit Bey'i de uzun zamandır tanıyorum. Bugün oğlumun ayakkabısını tamir için getirdim. Ayrıca katkıda bulunmak için bir ayakkabı da getirip askıya bıraktım. Herkese bu uygulamaya destek olmalarını tavsiye ederim" şeklinde konuştu. - ADANA