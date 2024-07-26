ASKİ Genel Müdürlüğü: Su depolarının düzenli temizliği önem taşıyor

ASKİ Genel Müdürlüğü, şebeke suyunun içinde beklediği su depolarının sağlıklı su açısından kritik önem taşıdığını belirterek su depolarının normal şartlarda 6 aylık periyotlarla düzenli olarak temizlenmesi gerektiğini hatırlattı.

ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkentin şehir şebeke suyunu sürekli denetim altında tutarak; abonelerine Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Avrupa Birliği (AB) standardında içme suyu sağlıyor. Ancak şebeke suyunun içinde beklediği su depoları da sağlıklı su açısından kritik önem taşıyor. Sağlık Bakanlığı'nın Su Depoları Genelgesi'ne göre bina su depolarının normal şartlarda 6 aylık periyotlarla düzenli olarak temizlenmesi gerekiyor. ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, özellikle su kesintisi olduğu dönemlerde depodaki suyun kullanılması durumunda depo temizliğinin daha da önem taşıdığının altını çizdi.

İçme suyunun temiz, kaliteli ve sağlıklı özelliğinin korunması, tat ve dokusunda bozukluk olmaması için içinde beklediği bina su depolarının düzenli olarak temizlenerek dezenfekte edilmesi büyük önem taşıyor. Düzenli temizlik, bakım ve onarım yapılmayan su depoları hastalık saçabilir.

"Bulaşıcı hastalık riski doğurur"

ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, su depolarının zamanla oluşan balçık, çamur ve dış etkenler ile kolayca kirlenmeye müsait alanlar olduğunu belirterek, "Kirli su bünyesinde zamanla bakteri ürer. Çoğalan koliform, ecoli, enterekok bakterileri son derece tehlikelidir. Hastalık ve enfeksiyonlara yol açabilir. Bu nedenle temizlenmeyen su depoları tehlike arz ediyor" dedi.

ASKİ, her gün 1 buçuk milyon metreküp suyu arıtıyor

ASKİ'nin her gün ortalama bir buçuk milyon metreküp suyu arıtarak şehir şebeke sistemine verdiğini kaydeden Akçay, "Biz ASKİ olarak Ankara halkına tertemiz, sağlıklı, oldukça kaliteli su sunuyoruz. Kirli, özensiz su depoları maalesef bu durumu tersine çevirip; emekleri zayi edebilir. Temiz su deposu demek; temiz içme suyu demek. Onun için de evinizdeki suyun sağlık garantisi bir nevi depolarınızdır" diye konuştu.

"Su depolarında düzenli temizlik şart"

Su depolarında düzenli temizliğin önemini aktaran Akçay, şunları kaydetti:

"Su, barajlardan musluklara ulaşana kadar belirli aşamalardan geçiyor ve bir dağıtım sistemi aracılığıyla kullanım noktalarına ulaşıyor. Bu sistem içerisinde son kullanım noktasına kadar oluşan bazı değişiklikler, suyun kalitesini etkileyebilmekte. Bu faktörlerden dağıtım ağı (su şebeke sistemi), ASKİ'nin sorumluluğunda. Bu noktada kalite kontrolü zaten sürekli yapılıyor. Ancak ev, iş yerleri, ticari işletmeler, fabrikalar ve kamu binalarında bulunan su depolarının sorumluluğu bu binaların yöneticilerinde. Su kalitesine dair zaman zaman abonelerimizden şikayetler geliyor ancak uzmanlarımız bu şikayetleri incelediğinde karşımıza fiziken uygunsuz, çok kirli su depoları çıkıyor. Sağlıklı su için bu depolarda düzenli temizlik şart. Amacımız Ankara halkının temiz ve sağlıklı suya erişimini sürekli kılmak. Sağlıklı su, sağlıklı yaşam demektir."

Akçay ayrıca, "Su kesintilerinin olduğu dönemlerde depolardaki suyun kullanılması durumunda deponun temizliğinin önemi daha çok artıyor" dedi.

Depo temizliği ile ilgili yönetmelik

Sağlık Bakanlığının 2007/67 sayılı genelgesine göre; bina yöneticilerinin kullanım suyu depolarını yılda 2 kez temizletmesi ve dezenfekte ettirmesi gerekiyor. Bakanlığın Su Depoları Genelgesi'ne göre ise bina ve konutlarda bulunan su depolarının normal şartlarda 6 aylık periyotlarla düzenli olarak bakımlarının yaptırılması şartı bulunuyor. Temizlik ve sanitasyon hizmetinin gerekli eğitimleri almış profesyonel personellerden talep edilmesi önem taşıyor. (İl Sağlık Müdürlüğü'nce Biyosidal Ürün Uygulama İzin Belgesi verilmiş kişi ya da kuruluşlara.) - ANKARA