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ASKİ ekipleri çalışmalarını sürdürüyor

ASKİ ekipleri çalışmalarını sürdürüyor

Yerel Haberler

Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Aydın genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Aydın genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, çalışmalarda Söke genelinde de hummalı bir çalışma yürütüyor. İlçede yapılan yatırımların toplam maliyetinin ise 206 milyon lirayı bulduğu belirtildi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın genelinde vatandaşların hayat kalitesini artıran çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Çalışmaların yarısı tamamlandı

Söke'nin Savuca, Yenidoğan ve Sazlı mahallelerinde 66 kilometrelik kanalizasyon altyapı çalışmaları tüm hızıyla sürerken, atık su terfi hatlarının yapımı da sürüyor. Çalışmaların yüzde ellilik bir kısmı da tamamlanmış durumda.

Yatırımlar devam edecek

Çerçioğlu, Aydın genelinde daha iyi bir altyapı için yatırımlara devam edileceğini ifade etti. Hizmet odaklı belediyecilikle planlı bir şekilde altyapı çalışmaları yapmayı sürdürdüklerini de söyleyen Çerçioğlu, il genelinde altyapı çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünün altını çizdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Aydın Büyükşehir Belediyesi Özlem Çerçioğlu Aydın Yerel Haberler

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