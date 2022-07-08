Aski'den Bayramda Kurban Atıkları ve Su Tasarrufu Uyarısı

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşları kurban atıkları ve su tasarrufu konusunda uyardı. Kurban atıklarının dere yatakları ile atık su (kanalizasyon) ve yağmur suyu hatlarına atılmaması çağrısında bulunan Öztürk, "Dereler ve kanalizasyon hatları çöp dökme alanı değildir" dedi.

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Kurban Bayramı'nda vatandaşlardan atıklarını kanalizasyon ve dere yataklarına değil belediyelerin gösterdiği alanlara bırakmaları çağrısında bulundu. Ankara'nın atık ve yağmur suyunu toplayarak arıtma tesislerine ileten kanalizasyon hatlarının atılan kurban atıkları ve çöpler nedeniyle tıkandığına dikkat çeken Öztürk, "Ne yazık ki bazı vatandaşlarımız kanalizasyon hatlarını çöplük gibi kullanıyor. Yağmur hatlarına atılan çöpler akışı engelleyerek kısa sürede tıkanmalara, kanal taşmalarına ve su baskınlarına neden oluyor" dedi.

"TIKANAN HATLAR MADDİ KAYIPLARA NEDEN OLUYOR, HALK SAĞLIĞI İÇİN RİSK OLUŞTURUYOR"

Tıkanan hatların maddi kayıplara neden olduğu kadar halk sağlığı açısından da ciddi risk oluşturduğunu belirten Öztürk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"ASKİ olarak kentimizin dört bir yanında kanalizasyon hatları, mazgallar ve dere yataklarının periyodik bakım ve temizliklerini aksatmadan yapıyoruz. Bakım, onarım ve temizlik ekiplerimizle Kurban Bayramı öncesinde de atık ve yağmur suyu taşıyan kanallarda son teknolojiyle üretilen araçlarla kapsamlı bir temizlik çalışması yaparak tüm önlemleri alıyoruz. Ancak üzülerek söylüyorum ki sokaklardaki mazgalların bazılarının sökülerek içlerine inşaat atıklarından evsel atıklara kadar her türlü çöpün atıldığını tespit ediyoruz. Kurban atıklarının kanallara atıldığına tanık oluyoruz. Başkentlileri kurban atıklarını dere yatakları, mazgallar, atık su ve yağmur suyu hatlarına atmamaları konusunda duyarlı olmaya ve hassasiyet göstermeye davet ediyorum."

SU TASARRUFU ÇAĞRISI

Başkentlilere bayram boyunca suyu tasarruflu kullanmaları konusunda da uyarılarda bulunan ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, "Her bir damlası kıymetli olan suyumuzu kullanırken bugünü, yarınları ve komşularımızı düşünerek hareket etmeliyiz. Lütfen suyumuzu bilinçli tüketelim, tasarrufu ön planda tutalım" diye konuştu.

Kurban Bayramı tatili süresince hizmetlerin aksamaması için ASKİ ekiplerinin gerekli önlemleri aldığının altını çizen Öztürk, ekiplerin olası olumsuzluklara karşı 7/24 kesintisiz hizmet vereceğini söyledi.

ANKA / Yerel