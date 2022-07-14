Aski'den Ankara Çayı'nda Kurban Atığı ve Çöp Temizliği

ASKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşlar tarafından Ankara Çayı'na atılan kurban atıkları ve çöplerin temizliği için yoğun mesai harcıyor. Dere yataklarına atılan atıkların atık su ve yağmur suyu hatlarını tıkaması nedeniyle harekete geçen ekipler, 15 kilometrelik alanda 2 iş makinesi, 2 kamyon ve 10 personel ile atık temizliği gerçekleştiriyor.

ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından bayram öncesi yapılan uyarılara rağmen dere yataklarına atılan kurban atıkları için temizlik seferberliği başlattı.

Atık su ve yağmur suyu hatlarını tıkayan kurban atıklarını bertaraf etmek için harekete geçen ASKİ ekipleri, Ankara Çayı'nda da temizlik çalışması yapıyor.

TOPLUM SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR

Vatandaşlardan gelen şikayet üzerine Ankara Çayı'nda oluşan çevre kirliliği ve kötü kokular nedeniyle çalışma başlatan ASKİ Keçiören Bölge Müdürlüğü ekipleri, 15 kilometrelik alanda kurban ve çöp atığı temizliği yapıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi bir taraftan Kurban Bayramı sonrasında Başkent'in dört bir yanında ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemlerini aralıksız sürdürürken bir yandan da dere yatağı, yağmur suyu ve atık su hatlarına bilinçsizce atılan kurban atıklarını temizlemeye devam ediyor.

Toplum sağlığını tehdit eden atıklar için ASKİ'ye bağlı 10 personel, 2 kamyon ve 2 iş makinesi ile Baraj Mahallesi Fruko Köprü üstünde dereye atılan atıkların sürüklenerek tarihi Akköprü üzerinde yer alan Ankara Çayı'nda birikmesini önlemeye çalışıyor.

ANKA / Yerel