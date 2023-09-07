ASKİ'den 2097 kilometre içme suyu hattı

Su kaynaklarını korumak için birçok projeyi hayata geçiren Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 2097 kilometre içme suyu hattı inşa ederek vatandaşlara sağlıklı ve kaliteli içme suyu ulaştırdı.

Su kaynaklarını korumak için birçok projeyi hayata geçiren Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 2097 kilometre içme suyu hattı inşa ederek vatandaşlara sağlıklı ve kaliteli içme suyu ulaştırdı.

ASKİ, Adana'yı daha yaşanabilir hale getirmek için önemli adımlar atmaya devam ediyor. Adana'ya güçlü bir altyapı kazandırmak ve tüm vatandaşlara sağlıklı su ulaştırmak için şehir genelinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu alanında rekor yatırıma imza atıldı.

Su kaynaklarını korumak için birçok projeyi hayata geçiren ASKİ, toplam 2097 kilometre içme suyu hattı inşa ederek vatandaşlara sağlıklı ve kaliteli içme suyu ulaştırdı. Bazı ilçelerde geçmiş yıllardan kalan 440 kilometrelik asbestli borular, sağlıklı ve kaliteli yeni nesil borularla değiştirildi. ASKİ, gerçekleştirdiği tüm çalışmalarda da Adana'nın gelecekteki su ihtiyacını karşılamaya yönelik bir şuurla hareket ediyor.

Altyapı güçlendi

Adana'nın en büyük sorunlarından olan, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının birleşik sistem çalışıyor olmasına müdahale eden ASKİ, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının ayrıştırılmasını sağladı. Bu sayede kanalizasyon hatları üzerinde oluşan yük azaldı. Aynı zamanda yağmur sularının kanalizasyon sistemine karışması önlenerek çevre sağlığı korundu.

Güçlü altyapı için yola çıkan ASKİ, kanalizasyon hatlarını da modernize ederek çevreye verilen zararı en aza indiriyor. Bu çerçevede şehir genelinde toplam 365 kilometre kanalizasyon ve yağmur suyu hattının düzenlemesini yapılarak altyapının güçlenmesi sağlandı.

Daha yaşanabilir Adana'nın temelleri atılıyor

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın göreve geldikten sonra verdiği talimat üzerine harekete geçen ASKİ Genel Müdürlüğü, Saimbeyli ve Karataş ilçelerine atık su arıtma tesisi inşa etti. İmamoğlu ve Aladağ'da ise arıtma tesislerinin yapımı hızlı bir şekilde devam ediyor. Atık su arıtma tesisleri, toplumların su kaynaklarını koruma, su kirliliğini azaltma, çevre ve insan sağlığını koruma ve suyun geri dönüşümünü destekleme amacıyla büyük bir rol oynuyor.

İçme suyu ve altyapı ihtiyaçlarına yönelik hayata geçirilen tüm bu yatırımlarla vatandaşların yaşam standartları yükseltilirken bir yandan da Adana için daha yaşanabilir bir geleceğin temelleri atılıyor. - ADANA