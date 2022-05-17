ASKİ Bozdoğan'da altyapı ayağını güçlendiriyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ASKİ Bozdoğan'da altyapı ayağını güçlendiriyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
ASKİ Bozdoğan'da altyapı ayağını güçlendiriyor

Vatandaşların yaşam konforunu arttırmak için çalışmalarını hızlı bir şekilde hayata geçiren Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) kent genelinde altyapı ve üstyapı işlerine devam ediyor.

BOZDOĞAN, AYDIN (İHA) - Vatandaşların yaşam konforunu arttırmak için çalışmalarını hızlı bir şekilde hayata geçiren Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) kent genelinde altyapı ve üstyapı işlerine devam ediyor.

İçme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren ASKİ, Bozdoğan'da da çalışmalarını sürdürüyor. Yeni hatlar oluşturmakla birlikte bakım ve onarım çalışmalarını da hızla gerçekleştiren ASKİ ekipleri, Yeni Mahalle'deki Yazıkent Caddesi ve birçok sokakta altyapı çalışmalarını gerçekleştirdi. Bağlantı hatlarını yenileyen ASKİ ekipleri üstyapıyı da sorunsuz hale getiriyor. Mahallelerinde yapılan çözüm odaklı, uzun ömürlü ve hızlı çalışmalardan memnuniyet duyan vatandaşlar Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi, Su ve Kanalizasyon İdaresi, Bozdoğan, Aydın, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title