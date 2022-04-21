ASKİ araç filosunu genişletti

AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) daha iyi hizmet verebilmek için bir adet kombine kanal açma ve temizleme aracı, üç adet izolasyonlu sızdırmaz özellikte atık çamuru taşıma damperli dorse ile bir adet de çekici satın alarak araç filosunu genişletti.

Alınan kombine kanal temizleme ve açma aracı ile kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının yanı sıra atık su terfi merkezlerinin temizlenmesi ve bakımı yapılacak. İzolasyonlu sızdırmaz dorseler ile atık su arıtma tesislerinde oluşan çamurun bertaraf tesislerine taşınması sağlanacak. ASKİ tarafından toplamda yaklaşık 7 milyon liralık yatırıma mal olan bir adet kombine kanal açma ve temizleme aracı, üç adet damperli dorse ile bir adet de çekici satın alındı. Vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için satın alınan araçlar kullanılmaya başlandı.

Yatırım yapmaya devam edeceklerinin altını çizen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yeni araçların hayırlı olmasını diledi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel