ASKF'den Türk Polis Teşkilatı'na Anlamlı Ziyaret

İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Örgütlenmeden Sorumlu Başkanı Osman Harman, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yılı dolayısıyla Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürü Ercan Kaçanoğlu anlamlı bir ziyarette bulundu.

Toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak adına gece gündüz demeden fedakarca görev yapan polis teşkilatının bu özel gününü kutlayan İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Örgütlenmeden Sorumlu Başkanı Osman Harman, Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürü Ercan Kaçanoğlu'na çiçek takdim etti. Ziyaret sırasında, polis teşkilatının toplumdaki önemi vurgulandı ve güvenlik güçlerine duyulan minnettarlık ifade edildi. Daha sonra günün anlam ve önemi hakkında açıklama yapan Harman, "Türk Polis Teşkilatımız, 180 yıldır halkımızın huzuru ve güvenliği için büyük bir özveriyle çalışıyor. Bu kutsal görevi yerine getiren tüm polislerimizin Polis Haftası'nı yürekten kutluyorum" dedi.

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürü Ercan Kaçanoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti. - İZMİR