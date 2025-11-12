Askerlerden Huzurevi Ziyareti: Yaşlılara Destek

55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı personeli, Kırklareli Huzurevi'ni ziyaret etti.

55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı personeli, huzurevinde kalan yaşlılarla yakından ilgilenerek sohbet etti, hatıralarını paylaştı ve hayır dualarını aldı. Tugay personeli, büyüklerin geçmişten bugüne birikimlerinin toplum için çok değerli olduğunu vurgulayarak, "Onların tecrübeleri bizlere yol gösteriyor, her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Huzurevi sakinleri ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendilerini unutmayan askerlere teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda gösterdikleri duyarlılıktan dolayı 55. Tugay Komutanlığı personeline huzurevi yönetimi ve Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmet Müdürlüğü yetkilileri teşekkürlerini iletti. - KIRKLARELİ