Asker olmak istedi Vali Atay devreye girdi

DÜZCE (İHA) - Düzce'de özel gereksinimli genci evinde ziyaret eden Vali Cevdet Atay, gencin askerlik yapmak istediğini öğrenince temsili askerlik töreninde yer alması için talimat verdi.

Vali Cevdet Atay aile ziyaretlerine devam ediyor. Duman ailesini ziyaret eden Cevdet Atay, ailenin özel çocuğu Mert Duman'ın talebi ile karşılaştı. Mert, asker olmak istediğini söylemesi üzerine Vali Atay, hemen devreye girdi ve İl Jandarma Alay Komutanı Albay Naci Akkaş'ı telefonla arayarak Mert'in askerlik görevini yapması ve temsili askerlik töreninde yer alması için talimat verdi.

Asker olacak olan Mert Duman, çok mutlu olduğunu belirterek teşekkür etti. - DÜZCE