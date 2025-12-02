Haberler

Aşkaleli Öğrenciler Halk Oyunları Yarışmasına Hazırlanıyor

Erzurum'da 15 Şubat'ta düzenlenecek Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışması için Aşkaleli öğrenciler yoğun bir tempoyla antrenman yapıyor. Yıldızlar, ortaokul ve ilkokul kategorilerinde yarışacak olan ekipler, Erzurum yöresine özgü figürlerle sahne performanslarını sergilemeye hazırlanıyor.

Erzurum'da 15 Şubat'ta düzenlenecek olan Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışmasına Aşkaleli öğrenciler yoğun bir tempoyla hazırlanıyor. Okul Sporları kapsamında gerçekleştirilecek yarışmada Aşkale; yıldızlar, ortaokul ve ilkokul kategorilerinde temsil edilecek.

Halk Oyunları 2. kademe antrenörü Ersin Kılıç yönetiminde çalışmalarına hız veren öğrenciler, sergiledikleri performansla yarışmada iddialı olduklarını ortaya koyuyor. Ekipler, hem sahne uyumu hem de Erzurum yöresine özgü figürleriyle dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Aşkale Kaymakamı Emre Oğuztürk, devam eden hazırlıkları yerinde takip ederek öğrencilere moral verdi. Oğuztürk, gençlerin kültürel değerleri yaşatma konusundaki gayretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek başarılar diledi.

Aşkaleli ekiplerin, il yarışmasında güçlü bir performans sergilemesi bekleniyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
