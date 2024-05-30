Aşkale'de traktörde bulunan yuva için işler durdu

Aşkale'nin Kurtmahmut köyünde çiftçilik yapan vatandaş, traktöründeki yuva için işleri bıraktı.

Kurtmahmut köyünde çiftçilik ve hayvancılık yapan Okan Karabulut isimli vatandaş, bu sene başlayacak çiftçilik işleri için traktörünü bakım yaptırmak için ilçedeki bayiye götürdü. Bayide bakım işlerine başlanırken kaput kaldırıldığında motor kısmında yuva ve yuva içinde kuş yumurtaları olduğu görüldü. Yaşanan olay sebebiyle kısa bir şaşkınlık geçiren Bayi Ramazan Çomaklı, durumu traktör sahibine iletti.

Traktörünün yanına gelen Okan Karabulut, durumu gördükten sonra kısa bir açıklama yaparak, "Geçen sene sonbaharda tarlaları ektikten sonra traktörümü içeri çektim, daha da elimi sürmedim. Bu sene baharla birlikte işlere başlamak için aracımın bakımını yaptırmak için Aşkale'deki bayimize götürdüm. Bayi traktöre bakım yaparken bir kuşun gelerek yuva yaptığını fark etti, olayı bana anlatınca ben de bakım yaptırmadan, köyüme geri geldim. Şimdi ise annenin gelmesini bekleyip, yuvayı burada müsait bir yere taşıyacağız" şeklinde konuştu.

Gün içerisinde anne kuşun gelmesinden sonra yuva farklı bir noktaya taşındı. - ERZURUM