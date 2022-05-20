Asırlık terazileriyle hayalini kurduğu sergiyi açtı - Haberler

Sivas'ta antikacılık mesleğinin yanı sıra terazi koleksiyonu bulunan 65 yaşında ki Mehmet Tetiker, uzun süredir hayalini kurduğu sergiyi açtı.

Terazi koleksiyonu bulunan Mehmet Tetiker, İhlas Haber Ajansıyla daha önce yaptığı haberde terazi sergi açmak istediğini vurgulamıştı. Bunun üzerine İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü harekete geçerek Tetiker'in hayalini gerçekleştirdi. Atatürk Kongre Müzesinde açılan sergiye İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca'da katıldı. Sivas Valiliği himayesinde ve İl Kültür Müdürlüğü iş birliğiyle '700 fikir 700 proje' dahilinde hazırlanan 'Saklı Hazineler Teraziler' Sergisi, ziyaretçileriyle buluştu. Terazi koleksiyoncusu Mehmet Tetiker, amacına ulaştığını belirterek, "Daha önce sizinle konuşup sergi açacağım dedim ve gerçekleştirdim. Yaklaşık 90 tane asırlık terazi sergiledik burada. Posta, bakkal, çerçi ve benzeri teraziler var. Sergiye ilgi iyi herkes gelip dolaşıyor. Sizin sayenizde haber yayınlandıktan sonra bana ulaştılar ve yardımcı oldular teşekkür ederim" dedi. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Yerel