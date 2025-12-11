Haberler

Taş değirmenler teknolojiye yenik düştü

Taş değirmenler teknolojiye yenik düştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yer alan tarihi taş değirmen, 30 yıldır kullanılmıyor. Geçmişte doğal yöntemlerle zeytinyağı üreten değirmen, mahalle sakinleri tarafından korunmaya çalışılıyor. Nazan Altuntaş, taş değirmende yapılan zeytinyağının sağlıklı ve lezzetli olduğunu ifade etti.

Aydın'ın İncirliova ilçesine bağlı Akçeşme Mahallesi'nde bulunan asırlık taş değirmen, gelişen teknolojiye yenik düştü. 30 yıldır kullanılmayan taş değirmenin sıktığı zeytinyağlarının tadı hala unutulmadı.

Geçmişte dalından toplanan zeytinlerin ezilerek yağ haline getirildiği değirmen, günümüzde tarihi bir eser niteliği taşıyor. Akçeşme Mahallesi'nde evler arasında kalan taş değirmen yıllara meydan okuyor.

Mahalle sakinlerinden Nazan Altuntaş'ın evinin önünde bulunan taş değirmen teknolojiye yenik düşse de özenle korunuyor. Altuntaş, taş değirmende elde edilen zeytinyağının tamamen doğal yöntemlerle üretildiğini belirtti. Bahçeden toplanan zeytinleri, eşek yardımı ile taş değirmende ezdikten sonra yağını sıktıklarını anlatan Altuntaş, "Bu değirmende yapılan zeytinyağı hem daha sağlıklı hem de çok daha lezzetli olurdu" dedi.

Taş değirmenin günümüzde artık kullanılmadığını belirten Altuntaş, teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık zeytinleri elektrikli son model değirmenlerde sıktırdıklarını söyledi. Altuntaş, evlerinin önündeki taş değirmenin 30 yıldır kullanılmadığını kaydetti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pazarda eşofman çalan çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim

Yakaladığı çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim
Galatasaray, Hacıosmanoğlu'nu Antalyaspor maçında protesto edecek

Galatasaray, Hacıosmanoğlu'na savaş açtı
3 çocuğun can verdiği yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı

3 çocuğun öldüğü yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı
Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı

Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı
Pazarda eşofman çalan çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim

Yakaladığı çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim
'140 binlik zekat' sorusu Reyhan Karaca'yı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı

'140 binlik zekat' sorusu şarkıcıyı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı
Ersin Tatar'dan çok konuşulacak sözler: Cübbeli Ahmet'in duası bana 5 puan kaybettirdi

Seçim yenilgisini Cübbeli'ye bağladı: Duası bana 5 puan kaybettirdi
Gecenin en dikkat çeken ismi Nesrin Cavadzade oldu, işte sebebi...

Gecenin en dikkat çeken ismi Nesrin Cavadzade oldu, işte sebebi...
İsveç'in başkenti Stockholm'de 2025 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu

İsveç'in başkenti Stockholm'de 2025 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu
Galatasaray'a Uğurcan Çakır'dan kötü haber

Galatasaray'a Uğurcan'dan kötü haber
Trump'ın sözleri dünya gündeminde: Neden sadece bok çukuru ülkelerden insan alıyoruz?

Trump'ın sözleri dünya gündeminde: Neden sadece bok çukuru ülkelerden insan alıyoruz?
Genç polisin acı sonu: Adliye tuvaletinde kafasına sıktı

Genç polisin acı sonu: Adliye tuvaletinde kafasına sıktı
Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Afet bölgesi ilan edilen ilçemiz fena sallandı
title