Taş değirmenler teknolojiye yenik düştü

Aydın'ın İncirliova ilçesine bağlı Akçeşme Mahallesi'nde bulunan asırlık taş değirmen, gelişen teknolojiye yenik düştü. 30 yıldır kullanılmayan taş değirmenin sıktığı zeytinyağlarının tadı hala unutulmadı.

Geçmişte dalından toplanan zeytinlerin ezilerek yağ haline getirildiği değirmen, günümüzde tarihi bir eser niteliği taşıyor. Akçeşme Mahallesi'nde evler arasında kalan taş değirmen yıllara meydan okuyor.

Mahalle sakinlerinden Nazan Altuntaş'ın evinin önünde bulunan taş değirmen teknolojiye yenik düşse de özenle korunuyor. Altuntaş, taş değirmende elde edilen zeytinyağının tamamen doğal yöntemlerle üretildiğini belirtti. Bahçeden toplanan zeytinleri, eşek yardımı ile taş değirmende ezdikten sonra yağını sıktıklarını anlatan Altuntaş, "Bu değirmende yapılan zeytinyağı hem daha sağlıklı hem de çok daha lezzetli olurdu" dedi.

Taş değirmenin günümüzde artık kullanılmadığını belirten Altuntaş, teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık zeytinleri elektrikli son model değirmenlerde sıktırdıklarını söyledi. Altuntaş, evlerinin önündeki taş değirmenin 30 yıldır kullanılmadığını kaydetti. - AYDIN