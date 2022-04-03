'Asırlık Lezzetler ve El Sanatları Çarşısı' Sancaktepelilere unutulmaz bir Ramazan ayı yaşatacak

SANCAKTEPE, İSTANBUL (İHA) - Sancaktepe'de Ramazan ayı boyunca açık olacak Asırlık Lezzetler ve El Sanatları Çarşısı'nın açılışı, Ramazan ayının ilk günü Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün de katılımıyla gerçekleşti. Çarşıda unutulmaz bir Ramazan nostaljisi ve eski Ramazan tadında anlar yaşanacak.

Meydan Park'ta kurulan, Ramazan ayı boyunca 1 Mayıs Pazar günü bayram arifesine kadar her gün öğlen 12: 00 ile gece 02: 00 saatleri arasında açık olacak ve 28 standın yer aldığı çarşı, Sancaktepe ve İstanbullulara bu sene de unutulmaz bir Ramazan nostaljisi yaşatacak. Çocuklara yönelik etkinliklerin de yer alacağı çarşıda, çocuklar eğlenceye doyarken, yetişkinler ise eski Ramazan tadında geçmişe bir yolculuk yapacak.

Ramazan ayının tüm manevi atmosferinin yaşanacağı, asırlık lezzetlerin ve el sanatlarının yer alacağı çarşıda Sancaktepe halkı adeta kültürel bir şölene tanık olacak. Helva, lokum, kuru kahve, baklava, boza, yoğurt gibi özü İstanbul'a ait olan asırlık lezzetlerin üretimleri ve tarihleri hakkında bilgi sahibi olunan çarşıda, çini, ebru, telkari, kaligrafi, minyatür, tezhip, cam işçiliği, sedef işlemeciliği, iğne oyası, porselen, filografi, yorgancılık, bıçakçılık, kaşıkçılık, gümüşçülük, ahşap oymacılığı, yemenicilik gibi geçmişi eskilere dayanan sanat, zanaat ve mesleklere ait eserler sergilenirken, diğer yandan ehil eller tarafından üretimlerine de canlı olarak tanıklık edilecek.

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, bir Ramazan-ı Şerif ayına daha ulaşmanın mutluluğunun yaşandığını belirterek, "Bilindiği gibi çocuklara yönelik, gençlere yönelik, annelere yönelik çok güzel etkinliklerle, çalışmalarla Ramazan'ı Şerif şimdiye kadar hep güzel ve mutlulukla karşılandı. Biz de Sancaktepe Belediyesi olarak bu geleneği devam ettirmek istedik. Kıymetli komşularımıza güzel bir alan hazırladık. Sultanahmet'teki o güzel ambiyansı burada yakalamak istedik. Geleneksel lezzetlerimiz, tatlarımız, el ürünlerimiz burada. Anadolumuzun her bir yerinden gelen kıymetli esnaflarımıza buranın kapılarını açtık" dedi.

Çarşıda Kastamonu yazması standı açan Havva Çetinkaya, "El Sanatları Çarşısı adı altında açılmış bu yer için duygularımı ifade edemem. Bu işsizlikte böyle bir şey yapılması el sanatlarına ve üretime böyle bir şey yapılması çok güzel olmuş. Ben Kastamonu Cide'den katılıyorum. Tamamı kendi diktiğim ve ürettiğim ürünler ve dokumalarım ile buradayım" diye konuştu. - İSTANBUL