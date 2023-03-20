Asırlık çınar 70 yıldır şemsiye tamir ediyor

Samsun'un tek şemsiye tamircisi olan 94 yaşındaki Dursun Yıldız, 70 yıldır yaptığı işte çalışma azmiyle gençlere taş çıkartıyor.

Dursun Yıldız, Samsun'un Bedesten Çarşısı'nda yaklaşık 70 yılı aşkın süredir esnaflık yapıyor. 94 yaşında olmasına rağmen sağlığı gayet yerinde olan Yıldız, büyük bir aşkla mesleğini icra ediyor. Mesleğinin Samsun'daki son temsilcisi olan 4 çocuk babası Yıldız, dükkanın kendisine ait olduğunu, günde ortalama 5-6 şemsiye tamir ettiğini ve yağmurlu günlerde işlerin arttığını söyledi. Yıldız, ayrıca yağmurlu günlerde kendisine acele ettiren ya da iş öğreten müşterilere de kızmayı ihmal etmiyor.

"Çalışmaktan hiç yorulmuyorum"

Yaşına rağmen çalışmaktan ve şemsiye tamir etmekten hiç yorulmadığını ifade eden Dursun Yıldız, "94 yaşındayım. Çalışmayıp boz gezenlerden hayırlı evlat olmaz. Askerden önce terzilik yapıyordum. 1958'den sonra şemsiye tamirine ilgi duydum. Hevesle başladığım işi bu yaşıma kadar devam ettiriyorum. Bildiğim kadarıyla Samsun'da benden başka şemsiye tamircisi yok. Ben çalışmayı seviyorum. Çalışıp rızkımı alırım. Çalışıp, iyinin kıymetini bilmek lazım. Eskiden birkaç tane usta vardı artık çırak bile yok. Kimse bu mesleğe heves etmiyor. Tamir işi yağmurlu havalarda çok oluyor. Yağmurlu günlerde tamir işi çok oluyor. İş çok olsa da çalışmaya devam ediyoruz. Çalışmaktan hiç yorulmuyorum. Her sabah 09.00'da işimin başına gelirim. Şu anda günde 5-6 şemsiye tamir edebiliyorum. Gençken günde 10'dan fazla şemsiye tamir ediyordum" dedi.

"Herkesten önce gelip, herkesten sonra gidiyor"

Asırlık çınarın bedestenin en çalışkan esnafı olduğunu ifade eden çevre esnafından Songül Akgün, "12 yıldır bu bedestende çalışıyorum. Şemsiyeci dedemiz gibi çalışkan kimseyi görmedim. Sadece işini yapıyor, namaza gidiyor. Ailesi de kendisine çok iyi bakıyor ama dedemiz işine aşık olduğu için bedestene herkesten önce gelip herkesten sonra evine gidiyor. Bazı gençler çalışmıyorlar ya da 'iş bulamıyoruz' diyorlar. Dursun dedemiz ise çalışkanlığıyla bizim gururumuz" diye konuştu. - SAMSUN