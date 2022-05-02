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Asırlardır süren şeker toplama geleneği devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Mücahit Tarlan - Yerel
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Asırlardır süren şeker toplama geleneği devam ediyorBitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Yelkenli köyünde 2 yıl aradan sonra maskesiz ve sosyal mesafesiz Ramazan bayramı coşkuyla kutlandı.

Asırlardır süren şeker toplama geleneği devam ediyor

BİTLİS -Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Yelkenli köyünde 2 yıl aradan sonra maskesiz ve sosyal mesafesiz Ramazan bayramı coşkuyla kutlandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle 2 yıl aradan sonra maskesiz ve sosyal mesafesiz Ramazan bayramı coşkusu yaşanıyor. Yelkenli köyünde 2 yıldır yapılamayan bayramlaşma cami içinde ve avluda seccadelerini sererek saf tutan cemaatin bayram namazı kılması ile başladı. Namazın ardından vatandaşlar tek tek bayramlaşarak mezarlıkları ziyaret etti. Ardından 7'den 70'e herkes köyde bir araya gelip ev ev dolaşarak bayramlaşmaları ise renkli görüntüler oluşturdu. Öte yandan köy halkı asırlardır sürdürülen şeker toplama geleneğini devam ettirerek kaybolmaya yüz tutmuş bu geleneği yaşatmaya çalışıyor.

İhlas Haber Ajansı / Mücahit Tarlan - Yerel

Yerel, Haberler

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