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Aşırı yağış nedeniyle Develi'de Bazı Yerleri su Bastı

Aşırı yağış nedeniyle Develi'de Bazı Yerleri su Bastı

Yerel Haberler

Kayseri'nin Develi ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı yerleri su bastı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı yerleri su bastı.

İlçede etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı bölgelerde su taşkınları meydana geldi. Bazı yapıların bodrum katlarını su basarken, vatandaşlar suyu tahliye etmek için belediye ekiplerinden yardım istedi. Su basan yerler, belediye ekiplerince temizlendi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kayseri Yerel Haberler

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