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Aşırı sıcakların yaşandığı bugünlerde serinlemek isteyenler Girlevik Şelalesi'ne akın ediyor

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Ağustos ayında yaşanan sıcak havadan kaçan gurbetçiler, dünyanın en görkemli şelalelerinden biri olan Erzincan'ın Çağlayan beldesindeki Girlevik Şelalesi'nde serinliyor. Şelalede yurt dışından gelen gurbetçilerle birlikte hafta sonunda yoğunluk arttı.

Aşırı sıcakların yaşandığı bugünlerde serinlemek isteyenler Girlevik Şelalesi'ne akın ediyor

ERZİNCAN - Ağustos ayında yaşanan sıcak havadan kaçan gurbetçiler, dünyanın en görkemli şelalelerinden biri olan Erzincan'ın Çağlayan beldesindeki Girlevik Şelalesi'nde serinliyor. Şelalede yurt dışından gelen gurbetçilerle birlikte hafta sonunda yoğunluk arttı.

Erzincan'ın Çağlayan beldesinde bulunan ve her mevsim ziyaretçilerine ayrı bir manzara sunan Girlevik Şelalesi, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Erzincan'da, Munzur Dağı eteklerinden gelen buz gibi suların 40 metreden döküldüğü Girlevik Şelalesi, doğal güzelliği ve serin havasıyla, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta yer alan ve Munzur Dağı eteklerindeki Kalecik köyünde yer alan 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, her mevsim ayrı bir güzellik sunuyor. Vatandaşlar, 40 metreden akan buz gibi suyu ve doğal güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesi'ne akın ediyor.

Kışın suyunun büyük bölümünün donması ile oluşan sarkıtlar dolayısıyla etkileyici bir manzaraya bürünen şelale, ziyaretçilerine yazın da farklı güzellik sunuyor. Muhteşem doğanın öz çekim yaparak tadını çıkaran yerli ve yabancı turistler, görsel güzellikler arasında yürüyüş ve piknik yaparak zamanlarını en iyi şekilde değerlendiriyor.

Girlevik Şelalesi'ne gelen vatandaşlar, "Şelale tamamen doğal, çok güzel ortam sunuyor. Erzincan'da burası mutlaka uğramadan gitmediğimiz, vazgeçilmez yerlerimizden biri. Doğallığını koruması ve serinliği nedeniyle ailece piknik yapılan yer. Herkesi Girlevik Şelalesi'ne davet ediyoruz" ifadelerine yer verdiler.

Girlevik Şelalesi, Erzincan'ın çevresindeki illerin yanı sıra İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, İzmir, Diyarbakır, Adana ve yurt dışından gelen çok sayıda turistin akınına uğruyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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