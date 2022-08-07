Aşırı sıcaklardan gündüz eve kapanıyorlar, gece piknik yapıyorlar

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da gündüz 40 dereceyi bulan hava sıcaklıkları nedeniyle vatandaşlar kapalı alanda ya da gölgede kalmaya çalışırken, akşamları parklara akın ettiler.

Diyarbakır'da mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcak havalardan kaynaklı başta tarihi mekanlar olmak üzere cadde ce sokaklar sakin geçiyor. Vatandaşlar, işleri olmadığı taktirde dışarıya çıkmayı tercih etmezken akşam saatlerinde ise aileleriyle piknik havasında parklara akın ediyor.

Gündüz aşırı sıcaklardan çocuğunu çıkartamayan Selahattin Moram, akşam ailesiyle soluğu Kayapınar ilçesinde bulunan 75 Parkında aldı. Diyarbakır'ı sadece yanmakla özetleyebileceklerini belirten Moram, "Gündüz zaten dışarı çıkmak mümkün değil. Televizyonlarda 40-45 deniliyor ama bizim hissettiğimiz abartısız 60 derece. Küçük kızı görüyorsunuz, gündüz çıkartmak mümkün değil. Akşam serinliğinde bir nebzede olsa çıkartabiliyoruz. Çocuklar gündüz ciddi anlamda sıkıntıda. Daha önce Diyarbakır havası bu kadar bunaltıcı değildi" dedi.

"Diyarbakır'da hayat yazın gece olur"

Geçmiş yıllarda kuru sıcak olduğunu, bu kadar nem oranı olmadığını ifade eden Moram, "Özellikle son 3-5 yıldır içine nemde girince üstüne birde sıcaklık çekilmez bir hal alıyor. Adana, Mersin havasını yaşıyoruz. Gündüz görüntü itibariyle de görüyoruz; bildiğiniz asfalt eriyor. Millet haliyle çıkamıyor. Akşam olunca parklar, bahçeler, sulak, serin yerler dolup taşıyor. Diyarbakır'da hayat yazın gece olur. Gündüz yok diyebiliriz" şeklinde konuştu.

"Sıcaklardan piyasada işler düşüyor"

Ayakkabı boyacılığı yapan esnaf Ömer Öner, vatandaşların sıcaklıkta fazla dışarı çıkmadığını ifade etti. Piyasada işlerin düştüğünü kaydeden Öner, "Diyarbakır'da yerli ve yabancı vatandaşlarda 17.00'den sonra dışarı çıkıp dolaşırlar. 41 derece görünüyor ama bana göre maruz kalınan yerlerde 50'ye doğru gidiliyor" ifadelerinde bulundu.