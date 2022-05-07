Asılsız çağrıları azaltmak için çalışma başlatıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Asılsız çağrıları azaltmak için çalışma başlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Asılsız çağrıları azaltmak için çalışma başlatıldı

DÜZCE (İHA) – 112 Acil Çağrı Merkezi Düzce'de asılsız ve gereksiz çağrı oranını azaltmak için çalışma başlattı.

DÜZCE (İHA) – 112 Acil Çağrı Merkezi Düzce'de asılsız ve gereksiz çağrı oranını azaltmak için çalışma başlattı. Çalışma çerçevesinde en çok çağrıyı yapan vatandaşlara bilgilendirme ziyaretleri başlatıldı.

Düzce'de asılsız ve gereksiz çağrı oranının düşürülmesi için 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldı. Bu çerçevede çağrı merkezini en çok arayan kişilere yönelik ziyaretler başlatıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Gönül Günaydın Çabukoğlu ile birlikte Emniyet Müdürlüğü'nden görevli personelinde katılımı ile vatandaşlar tek tek ziyaret edilmeye başlanarak, gereksiz ve asılsız çağrıların azaltılması konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

112 Acil Çağrı, Düzce, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title