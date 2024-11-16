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Aşıklar Diyarı'nda Ud Ustası Mustafa Karaoğlu'nun Hikayesi

Aşıklar Diyarı'nda Ud Ustası Mustafa Karaoğlu'nun Hikayesi
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Sivas'ta 42 yıldır ud sanatını yaşatan 66 yaşındaki Mustafa Karaoğlu, parmaklarını bu mesleğe feda ettiğini belirterek, 'Çalmaktansa yapmanın sevgisi çok daha ağır basıyor' dedi. Usta, öğrenci Yusuf Aykanat ile geleneksel müziği yaşatmaya devam ediyor.

Aşıklar Diyarı olarak bilinen Sivas'ta tek, Türkiye'de ise sayılı ud ustalarından olan Mustafa Karaoğlu, parmak uçlarını çok sevdiği mesleğine feda etti.

Türkiye'nin gönül coğrafyasının en özel şehirlerinden biri olan ve aşıklar diyarı olarak anılan Sivas, halk müziğinde yaktığı türküleriyle, yetiştirdiği aşıklarıyla biliniyor. Bu kadim şehirde, 42 senedir ud sanatını yaşatmaya çalışan 66 yaşındaki Mustafa Karaoğlu, Sivas'ın tek ud ustası olarak küçük yaşlardan itibaren kendini bu sanata adadı. Ancak bu uzun yılların bir bedeli oldu Karaoğlu parmaklarındaki tırnaklarını bu uğurda kaybetti. Kendisi için çalmaktansa yapmanın sevgisinin çok daha ağır bastığını vurgulayan Karaoğlu, "Bir dönem ud çalıyordum. Tırnaklarımda hasar oluşunca daha da çalmak için elime almadım. Neredeyse 11 yıldır hiç çalmıyorum" ifadelerine yer verdi.

"Çalmaktansa yapmanın sevgisi çok daha ayrı"

Küçük yaşta başladığı ud yapımını 42 yıldır aralıksız sürdüren 66 yaşındaki Mustafa Karaoğlu, "Ben burada ud yapıyorum, keman tamir ediyorum. Çok küçük yaşta başladım. Babam marangozdu. Orada bazılarını görüp esinlendim. Karayollarında çalışıyordum ama dükkanımı hiç kapatmadım. Emekli olduktan sonra da kendimi dükkanıma adadım. 42 yıldır ud yapıyorum. Orglarda hazır ses çalsa da biz onları kullanmayız. Biz atalarımızdan gördüğümüz sazlarımızla uğraşıyoruz. Org dijital bir alet. Ruhu yok. Bir dönem ud çalıyordum. Tırnaklarımda hasar oluşunca daha da çalmak için elime almadım. Neredeyse 11 yıldır hiç çalmıyorum. Zaten profesyonel anlamda çalmıyordum. Benim için çalmaktansa yapmanın sevgisi çok daha ayrı. Ben bu işe başladım başlayalı vatandaşın ilgisi oldu. Bu ilgi halen de devam ediyor. İyi bir udun yapımı 20 gün sürer. Yapımında çeşitli birçok ağaç kullanılır. Göğüs kapağına olmazsa olmaz ladin kullanıyoruz. Sırtı gül ağacıdır. Ceviz, kiraz, venge gibi birçok çeşidi kullanıyoruz" dedi.

"Her gün gele gele buranın çırağı oldum"

Şimdilik çok şey yapamasa da ustasının yanından ayrılmadığını söyleyen lise son sınıf öğrencisi Yusuf Aykanat, "Klasik Türk müziği ile ilgileniyorum. Ud çalmaya gayret ediyorum. Dükkanda şimdilik çok şey yapamasam da ustamdan öğreniyorum. Ben babamın teşvikleriyle bağlama çalmaya başlamıştım. Zaten onun öncesinde bir piyano eğitimim ve nota bilgim vardı. Nota bilgimi ilerletirken bağlama çalmaya başladım. Türk müziğine öyle bir girişim oldu. Üniversitede Türk müziği yapan yerel korolar vardı. O korolara gittiğim zaman udu gördüm. Çok hoşuma gitmeye başladı. Ud almak için saz evlerini dolaşmaya başladım. Buraya geldim, ustamla tanıştığımda bileğime baktı dedi ki 'sen güzel ud çalarsın, hep gel' dedi. Ben de her gün gele gele buranın çırağı oldum" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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