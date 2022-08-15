Haber : Aşık Veysel Mahallesi'ndeki atıl alan yürüyüş yoluna dönüştürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aşık Veysel Mahallesi'ndeki atıl alan yürüyüş yoluna dönüştürüldü

Aşık Veysel Mahallesi'ndeki atıl alan yürüyüş yoluna dönüştürüldü

Vatandaşların rahatça nefes alacakları yeşil alanlara her gün bir yenisini ekleyen Esenyurt Belediyesi, bir alanı daha dönüştürdü.

Vatandaşların rahatça nefes alacakları yeşil alanlara her gün bir yenisini ekleyen Esenyurt Belediyesi, bir alanı daha dönüştürdü. Aşık Veysel Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde atıl halde bulunan alan değerlendirilerek vatandaşların keyifli vakit geçirebileceği bir yürüyüş yolu haline getirildi.

Esenyurt Belediyesi, ilçe genelindeki çevre düzenleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Aşık Veysel Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde bulunan ve güvenlik sorunlarının yaşandığı alan dönüştürülerek yürüyüş yolu haline getirildi. 670 metre boyunca devam eden yürüyüş yolu, vatandaşlara ferah bir ortamda yürüyüş yapma ve dinlenme imkanı sunuyor.

Aşık Veysel Mahallesi'ndeki atıl alanı yürüyüş yoluna dönüştürdüklerini söyleyen Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli Deniz Karakoç, "Aşık Veysel Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nde bulunan 5 bin 450 metrekarelik yürüyüş yolumuzu tamamladık. Yürüyüş yolumuz toplamda 670 metre. Bu yürüyüş yolunu yapmamızın amacı, atıl halde bulunan bu alanda güvenlik problemlerinin yaşanmasıydı. Biz de alanın etrafını açtık ve güvenlik sorununu ortadan kaldıracak bir yürüyüş yolu tasarladık" dedi.

Yaşadığı mahalleye yürüyüş yolu kazandırılmasından memnuniyet duyduğunu belirten Destegül Mutlu, "Burası daha öncesinde etrafının kapalı olması dolayısıyla çöplerin çok biriktiği, müdahale edilemeyen bir alandı. Etrafının açık olması, daha güvenilir bir hale gelmesini sağladı. Geçiş alanı için ağaçların arasında güzel bir yer" diye konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Esenyurt Belediyesi Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title