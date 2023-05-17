Aşık Veysel, 50. Ölüm Yıl Dönümünde Fethiye'de Anıldı

Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, 50. ölüm yıl dönümünde Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserle anıldı.

Fethiye'de her yıl olduğu gibi bu yıl da usta sanatçı Aşık Veysel unutulmadı. Fethiye Belediyesi ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katkılarıyla Özer Olgun Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda Aşık Veysel anıldı.

Gecede, usta sanatçı Aşık Veysel'in eserlerini Eser Tunçoğlu, Osman Batur Keser, Adem Kazan, Ali Tunç, Aysun Karasaçlı ve Reha Demirci seslendirdi. Fethiye Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Halime Ok tarafından sanatçılara çiçek ve teşekkür belgesi takdim edildi.