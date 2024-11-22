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Aşık Şenlik Tüneli'nde Kazalara Son Vermek İçin Önlemler Alınıyor

Aşık Şenlik Tüneli'nde Kazalara Son Vermek İçin Önlemler Alınıyor
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından açılışı yapılan Aşık Şenlik tüneli girişinde meydana gelen kazaların artışını önlemek amacıyla Çıldır Kaymakamlığı sürücüleri uyardı. Kavşağa kamera yerleştirileceği ve kurallara uymayanlara ceza verileceği bildirildi.

Kısa süra önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından açılışı yapılan Aşık Şenlik tüneli girişinde meydana gelen kaza artışlarının önüne geçmek için Çıldır Kaymakamlığı sürücüleri uyradı.

Ölümlü kazanın da meydana geldiği tünel girişine trafik ışıklarının olmasına rağmen kontrolsüz yola çıkan araçların kazalara sebebiyet verdiklerinden dolayı kavşağa kamera koyularak uymayanlara ceza yazılacağı duyurusu yapıldı.

Bu konuda hassasiyet gösterilmesi gerektiğine vurgu yapan Kaymakamlık yetkilileri kurallara uymayanlara cezai işlem yapılacağını duyurdu. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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