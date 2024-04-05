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ASİD Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım'dan Ramazan Bayramı Mesajı

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Gaziantep'te bulunan Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri de olan Dr. Yıldırım, "Bayramlar, toplumsal değerlerimizin yaşatıldığı müstesna günlerdir" dedi.

Günlük yaşamın koşuşturması içinde özellikle aile bireylerinin bir araya gelmesine vesile olan, paylaşma ve hoşgörünün en güzel örneklerinin yaşandığı bayramların, kültürümüzde önemli bir yere sahip olduğunu hatırlatan Dr. Yıldırım, mesajın şöyle sonlandırdı:

"Aileniz ve sevdikleriniz ile bir arada olacağınız, daima güzel anlarla hatıralar yer alacak, ülkemizden birlik ve beraberliğin eksilmediği nice bayramlar diliyorum." - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı Kültür Yerel Sağlık Yaşam Güncel Haberler

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