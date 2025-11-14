Asgari Ücretli İçin Kahvaltı Maliyeti 200 Lira

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - DİSK Genel-İş Sendikası Rize Artvin Şube Başkanı Selim Bilgin, iki kişilik sade bir kahvaltı için yaptığı alışverişte toplam maliyetin çay hariç 175, çayla birlikte 200 lirayı bulduğunu açıkladı. Bilgin, "Bir domates, bir salatalık, bir avuç zeytin ve peynir… 200 liraya kahvaltı yapmak asgari ücretli için imkansız" dedi. Esnaf Serkan Büyük ise alım gücünün eridiğini belirterek, "Eskiden kilo alan şimdi yarım kilo alıyor" ifadelerini kullandı.

DİSK Genel-İş Sendikası Rize Artvin Şube Başkanı Selim Bilgin, kentte temel gıda fiyatlarının ulaştığı seviyeyi göstermek amacıyla iki kişilik bir kahvaltı alışverişi yaptı. Bilgin, domates, salatalık, biber, zeytin, peynir, yumurta ve ekmek fiyatlarını yerinde inceledi. Alışverişin ilk durağı sebzeci oldu. Bilgin burada ürünleri teker teker satın alarak fiyatları sordu.

Sebze tezgahında 35 liralık alışveriş

Bilgin'in aldığı bir domates, bir salatalık ve bir biber 35 lira tuttu. Bilgin, "Evet, tek tek alıyorlar. Biz çocukluğumuzda gazetelerde Japonya'da bir dilim karpuz, yarım dilim elma haberlerini görürdük. Şimdi bize de nasip oldu, yaşıyoruz ne yazık ki" dedi.

Bilgin daha sonra bir şarküteri dükkanına gitti. Bir avuç peynir ve zeytin satın alan Bilgin, peynire 62 lira, zeytine ise 52 lira toplamda 150 lira ödedi. Şarküteri ürünleri satan esnaf Serkan Büyük, "Burası maaşa dayalı bir kent. Piyasa kötü. En uygun zeytinin kilosu 350 lira" diye konuştu.

Bilgin, yalnızca bir avuç zeytinin 52 TL olmasına dikkat çekerek, "İçinde yaklaşık 20 tane var. Tanesi 2 liraya geliyor" ifadelerini kullandı.

"200 liralık banknotla bir kalıp peynir alınamıyor"

Bilgin, şarküterideki diğer ürünlerin fiyatlarını da inceleyerek 650 gramlık bir kalıp peynirin 276 lira olduğunu belirtti. Bilgin, "Bugün dolaşımdaki en büyük banknotumuz 200 TL ile bu peyniri alamıyoruz. Bir asgari ücretli ne kadar alabiliyor, ona bakalım" dedi. Esnaf Serkan Büyük ise, "22 bin 100 lira asgari ücret… 400 TL'den böldüğümüzde bir asgari ücretli ayda 55 kilogram peynir alabiliyor" diye konuştu.

"Doyurucu değil ama 200 liraya kahvaltı yapmaya çalışıyoruz"

İki kişilik kahvaltı alışverişi tamamlandığında toplam maliyet sebzeci ve şarküteride 175 TL oldu. Bilgin, çayın eklenmesiyle kahvaltının bedelinin 200 liraya çıktığını söyleyerek, "Doyurucu mu; değil ama idare edeceğiz. Günlük 200 lira maliyeti olan bir kahvaltıyı asgari ücretli yapamaz" dedi.

Esnaf Serkan Büyük, alım gücündeki düşüşe ilişkin, "Eskiden bir kilo alan yarım kilo alıyor. Gramajlar düştü. Asgari ücretli peynir almak isterse yarım kilo alabiliyor; onu da ayda bir kere" ifadelerini kullandı.

"Bir asgari ücretlinin 4 kişilik aileyi geçindirmesi imkansız"

DİSK Genel-İş Sendikası Rize Artvin Şube Başkanı Selim Bilgin, kahvaltı masasında değerlendirme yaparak, şunları kaydetti:

" Bir domates, bir salatalık, iki yumurta, bir avuç zeytin, bir avuç peynir… Bunların hepsi 200 lira. 4 kişilik aileyi düşündüğümüzde, asgari ücretlinin geçinmesi imkansız. Artvin emekli kenti. 6–7 yıldır düşmeyen enflasyon var. Ücretler aynı kalırken hayat pahalılığı artıyor. Emekli ve asgari ücretli artık geçim derdini bırakın, nefes alamaz hale geldi. Artvin'de kiralar 22 bin lira civarında. Bu durum toplumsal yaraya dönüşmek üzeredir. Yetkililere buradan sesleniyoruz."