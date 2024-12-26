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Asgari Ücret Hopa'da Protesto Edildi: "Biz Bu Asgari Ücreti Kabul Etmiyoruz, Bu Parayla Mehmet Şimşek Yaşasın"

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Artvin'in Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, yeni asgari ücrete tepki gösterdi. Vatandaşlar, "Biz bu asgari ücreti kabul etmiyoruz, bu parayla Mehmet Şimşek yaşasın" ifadesini kullandı.

Haber: Uğur İstanbullu

(ARTVİN) - Artvin'in Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, yeni asgari ücrete tepki gösterdi. Vatandaşlar, "Biz bu asgari ücreti kabul etmiyoruz, bu parayla Mehmet Şimşek yaşasın" ifadesini kullandı.

Asgari ücretin 2025 yılı için 22 bin 104 TL olarak belirlenmesinin ardından, Hopalı ve Kemalpaşalı vatandaşlar Hopa parkında bir araya gelerek meydana yürüdüler.

"Asgari değil insanca yaşam", "Biz bu asgari ücreti kabul etmiyoruz", "Bu parayla Mehmet Şimşek yaşasın", "İnsanca bir yaşam istiyoruz" sloganları adan vatandaşlar, Hopa meydanında basın açıklaması yaptı ve asgari ücrete tepki gösterdi. Açıklamayı okuyan Nurcan Altunkaya, asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını vurguladı ve "İtibarından tasarruf etmeyen Erdoğan iktidarı, halkı onursuz, itibarsız bir hayata mahküm bırakıyor" dedi.

Altunkaya, şunları söyledi:

"Tüm emekçiler, günlerdir süren asgari ücret görüşmelerini beklerken, Erdoğan 'hayırlı olsun' diyerek 22 bin 104 TL olarak asgari ücreti açıkladı. Açıklanan bu rakam, asgari ücret değil, ölüm ücretidir. Asgari ücret, açlık sınırının altında kalmıştır. Bizler, milyonlarca insanın sefalet içinde yaşayacağı bir düzeni kabul etmiyoruz. Her insanın onurlu bir yaşam hakkı olduğunu biliyoruz. Bugün burada bir kez daha haykırıyoruz; asgari değil, insanca yaşanacak bir ücret istiyoruz.

"Asgari ücret, IMF ve sermayenin ihtiyaçlarına göre belirlenmiştir"

22 bin 104 TL olarak açıklanan asgari ücret, hedeflenen enflasyona göre değil, IMF'nin ve sermayenin ihtiyaçlarına göre belirlenmiştir. Açıklanan ücretin de gösterdiği gibi, asgari ücret tespit komisyonu, Türkiye'de yoksulluğu bitirmek için değil, IMF'yi memnun etmek için toplanmış. Tayyip Erdoğan, 2025 asgari ücretinin 22 bin 104 TL olduğunu açıklarken, milyonlarca emekçiyle dalga geçiyor ve ülkemize ve milletimize 'hayırlı olsun' diyor. Asgari ücretin hedef enflasyon oranına göre belirlenmesi kabul edilemez. Ülkemiz, uluslararası sermaye için ucuz emek cenneti haline getirilemez. Bu ülke, bu halk satılık değil. Yoksullaştırmaya karşı mücadeleyi büyütelim.

Ekonomi yönetimi, AKP-MHP iktidarı tarafından Mehmet Şimşek'e, yani IMF'ye teslim edilmiştir. IMF, asgari ücretin düşük tutulmasını, yoksulluğun sadaka ekonomisiyle yönetilmesini emrediyor. Bizler, bu memleketin üretenleri, yani sahipleri olarak IMF temsilcilerini, işbirlikçilerini ve saray iktidarını reddediyoruz. Ekonomik nedenlerle boşanamadığı için öldürülen kadınlar, açlıktan okullarda bayılan ve barakalarda ölen çocuklar, kış boyu battaniye ile evde oturan emekliler, güneş doğmadan yollara düşen emekçiler, üniversite yurtlarında pislik içinde yaşamaya zorlanan üniversiteliler olarak buradayız.

"Asgari ücret bizim için bir rakam değildir; bizim yaşam garantimizdir"

Asgari ücret bizim için bir rakam değildir; bizim yaşam garantimizdir. 22 bin 104 TL ile bırakın insanca, onurlu bir yaşam, sadece yaşamak için bile yeterli olamaz. Her gün artan yaşam maliyetleri, gıda fiyatları, kiralar, faturalar... İtibarından tasarruf etmeyen Erdoğan iktidarı, halkı onursuz, itibarsız bir hayata mahküm bırakıyor. Bu düzen değişmelidir. Asgari ücret, onurlu bir yaşamı garanti edecek oranda artırılmalıdır. Kavga, 3-5 kuruş kavgası değildir. Sermayeye karşı direnişimiz, insanca ve özgür yaşamın biricik güvencesidir."

Asgari Ücret Hopa'da Protesto Edildi:
Kaynak: ANKA / Yerel
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