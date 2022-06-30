Asfaltlama çalışmasının tamamlanması için gece gündüz çalışıyorlar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Asfaltlama çalışmasının tamamlanması için gece gündüz çalışıyorlar

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Asfaltlama çalışmasının tamamlanması için gece gündüz çalışıyorlar

Bilecik'te sürdürülen altyapı ve asfalt çalışmasının tamamlanması için ekipler gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor.

Bilecik'te sürdürülen altyapı ve asfalt çalışmasının tamamlanması için ekipler gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor.

Ertuğrulgazi Mahallesi'nde Stadyum Caddesi ve Yediler Cami etrafında asfaltlama çalışmasını tamamlayan ekipler, eski otogar önü, eski devlet hastanesi önü ve Osmanlı arması arasındaki bölümde de çalışmaları tamamladı. Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda sürdürülen çalışmaların sorunsuz bir şekilde devam ettiği bildirilirken, ekipler gecenin ilerleyen saatlerine kadar çalışmalarını sürdürüyor. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bilecik Cami Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title