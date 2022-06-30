Asfaltlama çalışmasının tamamlanması için gece gündüz çalışıyorlar Bilecik'te sürdürülen altyapı ve asfalt çalışmasının tamamlanması için ekipler gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Bilecik'te sürdürülen altyapı ve asfalt çalışmasının tamamlanması için ekipler gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Ertuğrulgazi Mahallesi'nde Stadyum Caddesi ve Yediler Cami etrafında asfaltlama çalışmasını tamamlayan ekipler, eski otogar önü, eski devlet hastanesi önü ve Osmanlı arması arasındaki bölümde de çalışmaları tamamladı. Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda sürdürülen çalışmaların sorunsuz bir şekilde devam ettiği bildirilirken, ekipler gecenin ilerleyen saatlerine kadar çalışmalarını sürdürüyor. - BİLECİK İhlas Haber Ajansı / Yerel Bilecik Cami Yerel Haberler

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