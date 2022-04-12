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Asfalt çalışmaları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Asfalt çalışmaları devam ediyor

Adıyaman Belediyesi asfalt çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmeye devam ediyor.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi asfalt çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmeye devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 3. Çevreyolu'nda asfalt çalışması gerçekleştirildi. Çalışmaları yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, şehrin muhtelif yerlerinde alt-yapı ve üst-yapı çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini dile getirdi. 3. Çevreyolu üzerindeki çalışmaları inceleyerek sorumlulardan bilgi alan Başkan Kılınç, asfalt çalışması yapan işçilere de kolaylıklar diledi. Daha güzel bir Adıyaman için var güçleriyle çalıştıklarını dile getiren Başkan Kılınç, çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirterek, hedeflerinin bu yaz döneminde ildeki asfalt sorununu ortadan kaldırmak olduğunu vurguladı. - ADIYAMAN

Asfalt çalışmaları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fen İşleri Müdürlüğü, Süleyman Kılınç, Adıyaman, Yerel, Haberler

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