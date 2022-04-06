Aşevinden 500 kişilik iftar yemeği

İPSALA, EDİRNE (İHA) - İpsala Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aşevi tarafından 500 kişilik iftar yemeği verildi.

Edirne'nin İpsala ilçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aşevi tarafından düzenlenen iftar yemeğine Edirne Valisi Ekrem Canalp, İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, şehit ve gazi aileleri, İl Genel Meclis Üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. İftar yemeğinde bir konuşma yapan Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne'de uygulamaya koydukları aşevi projelerinin ilkini İpsala'nın başardığını belirterek, Türkiye'de bir ilk olarak hayata geçirilen aşevlerinin ilk önce İpsala'da hizmete girdiğini ve ilçe merkez ve köylerinde ihtiyaç sahibi vatandaşların sıcak yemeklerin evlere kadar götürüldüğünü söyledi. - EDİRNE