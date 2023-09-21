Aşevi'nin lezzetleri öğrencilerin damaklarını tatlandırıyor

İzmit Belediyesi Aşevinde gıda mühendislerinin kontrolünde uzman personeller tarafından üretilen kek ve limonatalar, öğrencilerin damakları tatlandırıyor.

İzmit Belediyesi, geçtiğimiz hafta itibariyle yeni eğitim öğretim yılına başlayan öğrencilere ikramlarına devam ediyor. İzmit Belediyesi ekipleri son olarak İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde öğrencilerin okula tatlı bir başlangıç yapmasını sağladı. ISO standartlarında kurulan İzmit Belediyesi Aşevi mutfağında gıda mühendisi kontrolünde uzman personeller tarafından titizlikle üretilen kek ve limonataları öğrenciler gönül rahatlığıyla tüketti. - KOCAELİ