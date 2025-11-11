Haberler

ASELSAN ve Savunma Sanayii Başkanlığı 1,1 Milyar Euro'luk Sözleşme İmzaladı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında, hava savunma sistemleri projeleri için toplam 1,1 milyar euro değerinde yeni sözleşmeler imzalandı. Teslimatlar 2027-2030 yılları arasında gerçekleştirilecek.

"ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında, hava savunma sistemlerinin devam eden seri üretim projelerine ilave olarak toplam tutarı 1 milyar 122 milyon 139 bin 260 euro olan yeni sözleşmeler imzalanmıştır. Sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2027-2030 yılları arasında gerçekleştirilecektir." - ANKARA

