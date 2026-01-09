Haberler

ASELSAN GÖKDENİZ, atışlı test faaliyetini başarıyla tamamladı

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ASELSAN GÖKDENİZ'in TCG İSTANBUL üzerinde gerçekleştirdiği atışlı test faaliyetinin başarıyla tamamlandığını duyurdu. Görgün, yeni sistemin deniz hava savunmasına önemli katkılarda bulunacağını belirtti.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ASELSAN GÖKDENİZ'in TCG İSTANBUL üzerinde icra edilen atışlı test faaliyetini başarıyla tamamladığını açıkladı.

Görgün, sosyal medya hesabından atışlı test faaliyetine ait görüntüleri paylaşarak, "Deniz hava savunmamızda yeni bir dönem başlıyor. Savaş gemilerimizi hava tehditlerine karşı koruyan ASELSAN GÖKDENİZ, TCG İSTANBUL üzerinde icra edilen atışlı test faaliyetini başarıyla tamamladı" ifadelerini kullandı.

GÖKDENİZ'in hava savunma kabiliyetini üst seviyeye taşıdığını aktaran Görgün, şu ifadeleri kullandı:

"35 mm parçacıklı ASELSAN ATOM mühimmatı ile, Anti-gemi füzelerine karşı yüksek etkinlik sağlayan, denize yakın uçan sea-skimming tehdit senaryolarına karşı kanıtlanmış koruma sunan GÖKDENİZ, deniz platformlarımızın hava savunma kabiliyetini üst seviyeye taşıyor. Deniz Kuvvetlerimize ait farklı platformlarda görev yapan, üç farklı ülkenin envanterinde yer alan bu özgün sistem, Mavi Vatan'da caydırıcılığımızı ve güvenliğimizi güçlendirmeye devam ediyor. Bu önemli başarıda emeği geçen ASELSAN başta olmak üzere, savunma sanayiimizin tüm paydaşlarını ve sektörde alın teri döken tüm çalışma arkadaşlarımızı gönülden tebrik ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
