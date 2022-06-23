Aşçı yardımcıları sertifikalarını aldı Adıyaman'ın Gölbaşı Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda düzenlenen aşçı yardımcılığı kursuna katılan kursiyerler sertifikalarını aldı. Adıyaman'ın Gölbaşı Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda düzenlenen aşçı yardımcılığı kursuna katılan kursiyerler sertifikalarını aldı. Gölbaşı Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda 37 kursiyer 6 aylık kursun ardından aşçı yardımcılığı sertifikası almaya hak kazandı. Bir taraftan kursiyerler sertifikalarını alırken diğer taraftan kursiyerlerin hazırladığı yöresel yemekler davetlilere ikram edildi. Gastronomi Şenliğinde konuşan Okul Müdürü Recep Akbaşlı, kurs ile ilgili bilgi vererek, "Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Koordinatörlüğünde 450 saatlik aşçı yardımcılığı kursu okulumuz bünyesinde verildi. Kursa katılan 37 kursiyer kursu tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı" dedi. Sertifika dağıtım törenine programına Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Yaman, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Hakan Toydaş, okul müdürleri, kurum amirleri, kursiyerler ve davetliler katıldı. - ADIYAMAN İhlas Haber Ajansı / Yerel İmam Hatip Liseleri Mehmet Tevfik Göksu Adıyaman Gölbaşı Yerel Haberler

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