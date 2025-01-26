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AŞAV ilk şubesini Bursa'da açacak

AŞAV ilk şubesini Bursa'da açacak
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İlk şubesi Bursa'da açılacak olan Anadolu Şehit Aileleri Gazileri ve Güvenlik Korucuları Vakfı (AŞAV), şehit yakınları ve basın mensupları için tanışma programı düzenledi.

İlk şubesi Bursa'da açılacak olan Anadolu Şehit Aileleri Gazileri ve Güvenlik Korucuları Vakfı (AŞAV), şehit yakınları ve basın mensupları için tanışma programı düzenledi.

2024 Aralık ayında kurulan AŞAV, şehit yakınları ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. İlk şubesi Bursa'da açılacak olan AŞAV'ın Genel Başkanı Ziya Sözen ve Bursa Temsilcisi Mehmet Akar, vakıf hakkında bilgiler verdi. AŞAV Genel Başkanı Ziya Sözen, "Vakfımızın ilk şubesini Bursa'da önümüzdeki günlerde açacağız. Bursa vakıf şubemizin düzenlemiş olduğu dayanışma, kaynaşma ve tanışma yemeğinde bir araya geldik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Vakıf olarak şehit aileleri, gazi ve güvenlik korucuların maddi ve manevi her konuda yanlarındayız. Şehit ve gazilerin aziz hatıralarını yaşatmak, toplumda şehit ve gazilik bilincini oluşturmak için kurulduk" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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