AŞAV Genel Başkanı Sözen: 'Türkiye'de dokunmadığımız şehit ailemiz ve gazimiz kalmayacak'

Anadolu Şehit Aileleri Gazileri ve Korucuları Vakfı (AŞAV) Genel Başkanı Ziya Sözen, geliştirdikleri 'AŞAV Dijital Cüzdan' uygulamasıyla Türkiye'de dokunmadıkları şehit ailesi ve gazi kalmayacağını söyledi.

AŞAV Genel Başkanı Ziya Sözen, 'İWallet Kurumsal Hizmetler A.Ş.' ile birlikte geliştirdikleri AŞAV Dijital Cüzdan uygulamasının tanıtım töreninde konuştu. Amaçlarının geliştirdikleri uygulama sayesinde şehit, gazi ve güvenlik korucuları için daha hızlı ve güvenilir şekilde bağış toplamak olduğunu aktaran Sözen, sürecin şeffaf biçimde takip edilebileceğini ve bağışların anlık olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabileceğini kaydetti. Sözen, gelecek yılın ilk 6 ayında 81 ilin tamamında şubeleşme hedeflerinin olduklarını belirterek, "Şu anda 81 ilden bizim şubemiz olmak için çok büyük bir teveccüh var. Biz de geçmişten birçok ders alarak şehit ailelerimize ve gazilerimize yaraşır başkanlar seçmek için çok yoğun bir elemeden geçiriyoruz. Yıl sonunda 45, 2026 yılının ilk 6 ayında da 81 ilin tamamında şubeleşmiş olacağız. Şehit aileleri ve gaziler olarak siyaset üstü makamlarız. Bizim siyasetle işimiz yok, bizim tek davamız, tek hedefimiz, kahraman şehit ailelerimize hizmet etmek, gazilerimize dokunabilmek. Bunu da yaparken bir nebze de olsa onların yanında durabildiysek bizim için en büyük şereftir, en büyük onurdur. O yüzden bize sizin tarafınız neredir diye soranlara bizim tarafımız; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir, şehit aileleri ve gazilerin tarafıdır. Devletimizin ve milletimizin menfaati neredeyse bizim de menfaatimiz oradadır. İnşallah Türkiye'de dokunmadığımız şehit ailemiz ve gazimiz kalmayacaktır" şeklinde konuştu.

"Bu proje bizim için sadece bir teknoloji değil, şehitlerimizin aziz hatırasına duyduğumuz saygı, gazilerimizin mücadelesine olan vefamız ve milletimizin bir arada kalma iradesine katkımızdır"

iWallet Yönetim Kurulu Başkanı Soylu ise geliştirilen dijital cüzdanla ilgili şunları söyledi:

"AŞAV Vakfı yönetimine ve bağış ekosistemine, bu teknolojilerle yenilikçi ve değerli bir katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Mukaddes emanetlerimizin her an hatırlanmasını sağlamak ve sürdürülebilir bir bağış hareketi oluşturmak adına ülkemize bu projeyi kazandırmak, bizim için büyük bir sevinç ve gurur kaynağıdır. Milletimizin evlatları, çalışanlarımız ve mühendislerimizle geliştirdiğimiz AŞAV Cüzdanı, her alışverişte ve her ödeme anında birlik ve beraberliği hatırlatmayı hedefliyor. Vatandaşlarımız uygulamayı kullanarak herhangi bir hizmet bedeli ödemeden 50 binden fazla noktada ve çeşitli online platformlarda alışveriş yaparken nakit iade kazanabilecek ve aynı zamanda bir şehit ailesine burs desteği sağlayabilecek, bir gazi çocuğunun eğitimine katkıda bulunabilecek, bir korucunun ailesine umut olabilecek. Üstelik tüm bu işlemleri yaparken yaptığı alışverişleri, kazandığı nakit iadeleri ve bağışları anlık olarak takip edebilecek. Proje kapsamında, ulusal ve yerel marketler, giyim, teknoloji, sağlık, tatil ve ev dekorasyonu gibi tüketicilerin günlük ihtiyaç duyduğu pek çok sektörde harcama yapma imkanı bulunuyor. Böylece kullanıcılar alışveriş yaparken hem kazanç sağlıyor hem de bağışta bulunabiliyor. Bu proje bizim için sadece bir teknoloji değil, şehitlerimizin aziz hatırasına duyduğumuz saygı, gazilerimizin mücadelesine olan vefamız ve milletimizin bir arada kalma iradesine katkımızdır." - ANKARA