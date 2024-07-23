Artvinli Vatandaşlar Yurt Dışı Harçlarına Tepki Gösterdi

UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'de yaşayan vatandaşlar, yeni vergi paketi teklifiyle yurt dışı harçlarının 500 liraya çıkarılmasına tepki gösterdi. Gürcistan'a gitmek istediğini söyleyen emekli Rahmi Ünlü, "Ne kadar ekonomik olursa o kadar iyidir ama devletimiz bize sahip çıkmıyor. Ben emekli adamım 500 lirayı buraya verdiğim zaman ne yapacağım" dedi.

Yeni Vergi Paketi kapsamında yurt dışı harçlarına yapılan zamlara Artvinli vatandaşlar tepki gösterdi.

"60 yıldır yaşıyorum ilk kez Gürcistan'a geçeceğim"

Gürcistan'a gezmeye gitmek isteyen emekli Rahmi Ünlü şunları söyledi:

"500 lira az. Aslında bin lira yapmaları lazım. Biz vatandaşız ve biz vatandaş olduğumuz için bize ne kadar ekonomik olursa o kadar iyidir ama devletimiz bize sahip çıkmıyor. Ben emekli adamım 500 lirayı buraya verdiğim zaman ne yapacağım? İki kişi geçip görmek istiyoruz. Altmış, yetmiş sene yaşadım ve ilk defa buraya geliyorum. Geçip bakacağım Gürcistan nasıl, Türkiye nasıl aradaki bir değeri ölçelim ve onların parası bizim paramızdan daha düşüktü ama şimdi geliyorlar bizim buradan mal alıp götürüyorlar ve bizim paramız oldu sıfır."

"Gürcistan'dan aldığımız ürünleri gümrüğe getirdiğimizde cezaevine girer gibi muameleye maruz kalıyoruz"

Gümrükte yaşanan sıkıntıyla birlikte harçlara gelen zamları eleştiren iş insanı Recai Yılmaz şunları söyledi:

"Yıllardır buradayım ve dış ticaretle uğraşıyorum, harçları bir duydum 3 bin lira, yani burada bizim elimizi ayağımızı bağladılar projelerimiz değişti. Çünkü 50 dolar bin 500 lira ve bugün 50 dolar çok zor kazanılıyor. Böyle olursa sınır ticaretini bitirmiş oluyorlar şimdi ama 500 lira olması yine iyi değil ve bir sürü anlaşmalar var. Bir de şöyle ki gümrükte de sorun var. Gümrüğe sahip çıkılmıyor. Biz alışverişimizi yapıyoruz gümrüğe götürüyoruz, vergisini ödüyoruz, çıkıyoruz ama Gürcistan'dan getireceğimiz eşyalar oluyor ama gümrüğe getirdiğimiz zaman sanki cezaevine girer gibi muameleye maruz kalıyoruz ve ellerimizden alıyorlar. Bir tutanak hazırlayıp makbuz veriyorlar ve sonrada eşyalarımızı alıp depoya atıyorlar. Biz buradan getirip vergisini ödüyoruz Gürcüler bırakıyor ama Gürcistan'dan getirdiğimiz malların vergisini ödeyip gidemiyoruz elimizden alıyorlar. Gümrük kanunlarında sözlü beyan diye bir şey var ama bunu burada uygulattırmıyorlar, ticaret yapmaya çalışıyoruz bir sürü bürokrasiyle boğuyorlar bizi."