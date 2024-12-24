Artvinli Vatandaşlar 2024 Yılına Bakış Açısını paylaştı

HABER: UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'de yaşayan 72 yaşındaki Şefik Demirel, yeni yıla ilişkin "72 yaşına girdim ve o günden bugüne her şey aynıdır, hiçbir şey değişmedi" dedi. Üniversite öğrencisi Hatice Çetindağ ise ailesinden çok fazla destek alamadığı için 2024'ün zor geçtiğini belirterek yeni yılda tüketim ürünlerini zam yapılmaması dileğinde bulundu.

Artvin'de yaşayan vatandaşlar, 2024 yılını değerlendirirken yeni yıla ilişkin beklentilerini dile getirdi. "2024 yılı benim için zor geçti" diyen üniversite öğrencisi Hatice Çetindağ, şöyle konuştu.

"Artvin'de öğrenci olarak sadece zam uygulamamalarını istiyoruz. Öğrenciler için indirim sağlayacak bir uygulama vardı onu yaparlarsa çok seviniriz. Burada bir aktivite yapamıyoruz ve çok paramız gidiyor. Çok mağduruz. Öğrenciyi desteklemeleri gerekiyor. Öğrenciler için sosyal aktivitelerin geliştirilmesi gerekiyor. Ailemden çok destek alamayan birisiyim 2024 benim için çok zor geçti."

Emekli Şefik Demirel ise geçen yıllara rağmen değişen hiçbir şeyin olmadığını belirterek "2025 yılı için ne diyebilirim, bilmiyorum ama sağlık ve huzur diyorum, başka ne diyebilirim? Yetmiş iki yaşına girdim ve o günden bugüne her şey aynıdır, hiçbir şey değişmedi" dedi.