Artvinli Lokantacı: "Öğlen ve Servis Saati Olmasına Rağmen Biz Böyle Boş Oturuyoruz"

UĞUR İSTANBULLU

Artvin'in Borçka ilçesinde lokantacılık yapan Ramazan Aksu, "İnsanlar eskisi kadar yiyemiyor, her şey pahalı, ne bileyim her şey ortada. Bir ürüne zam gelince herkes zam yapıyor ve ne olduğu belli değil ve denetleme yok. Öğlen saati ve tam da servis saati, biz ise boş oturuyoruz" dedi. Taksici Ertan Atasert ise "20 yıldır taksicilik yapıyorum ve piyasa kötü ve doğal olarak işlerimizde çok kötü. İnsanların tercihiyle ilgili değil, vatandaş taksiye binip gitmek, gezmek ve eğlenmek istiyor ama para yok ki vatandaş taksileri tercih etsin" diye konuştu.

Artvin esnafı, 2024 yılının ilk günlerinde işlerin kötü gitmesinden şikayet etti.

"AYNI ÜRÜNÜN FİYATI HER BAKKALDA FARKLI"

Borçkalı lokantacı Ramazan Aksu, şunları söyledi:

"Bakın servis saatinde böyle boş oturuyoruz. İnsanlar eskisi kadar yiyemiyor, her şey pahalı, ne bileyim her şey ortada. Bir ürüne zam gelince herkes zam yapıyor ve ne olduğu belli değil, denetleme yok. İlçede zaten fazla nüfus yok işte biz de idare ediyoruz. Bakın öğlen saati ve tam da servis saati biz ise boş oturuyoruz. Önceki senelerde iyiydi ama son zamanlarda işler iyi gitmiyor. Piyasa düştü ve göç de var tabi. Aldığımız ürünlere her gün zam geliyor ve bakkaldan bakkala değişiyor fiyatlar aynı üründe ama biz de fiyatlar aynı bizim fiyatlarımızı esnaflar odası belirliyor ve biz keyfimize göre yemeklerimize zam yapamayız."

"VATANDAŞTA PARA YOK Kİ TAKSİYİ TERCİH ETSİN"

Borçkalı taksici Ertan Atasert, "Son 10 yıldır işler zaten kötü gitmeye başlamıştı zaten. 20 yıldır taksicilik yapıyorum ve piyasa kötü ve doğal olarak işlerimizde çok kötü yani 5-10 yıldır böyle kötü ve önceleri işlerimiz iyiydi. İnsanların tercihiyle ilgili değil, vatandaş taksiye binip gitmek, gezmek ve eğlenmek istiyor ama para yok ki vatandaş taksileri tercih etsin. Akaryakıt çok pahalı ve ekonomik olarak hiçbir şey iyi olmadığı içinde her şey sıkıntılı" dedi.

Borçkalı turizmci Mevlut Ballıbaba, "Pansiyoncuyum bungalov evlerim var ama zamlar acayip, felaket ve denetleme yok. Denetlemenin üzerinde denetleme koymaları lazım çünkü denetlemeci gidiyor alıyor avantasını çekip gidiyor ama onun peşine bir denetlemeci daha lazım. Ancak düzelir bu memleket Tayyip Erdoğan kimi kollasın kardeşim, kollanacak adam yok ki ve insanların kendileri düzelmesi lazım yani önce biz düzelmemiz lazım ve vatandaşlık görevi yapmamız lazım" diye konuştu.