Artvinli Emekli: "Aldığım Maaş, Evimin Kirasına Yetmiyor"

U ĞUR İSTANBULLU

(A RTVİN) - Artvin'de semt pazarına alışveriş yapmaya gelen emekliler hayat pahalılığından yakındı. Bir emekli vatandaş, "Tüm emeğimi vermişim bugüne kadar gençliğimi vermişim, enerjimi vermişim, ondan sonra emekli olmuşum ama bu bize reva mı? Aldığım maaş, evimin kirasına yetmiyor" dedi.

Artvin'de semt pazarında alışveriş yapmaya gelen emekliler maaşlarının düşük olduğunu belirterek tepki gösterdi. Emekli Hasan Kılıcan, elindeki poşeti göstererek "Emekli maaşını verdim. Ben bir emekliyim. İki tane üniversite mezunu çocuğum var ve bir kiracıyım, nasıl döneceğim? 15 bin lira, 20 bin lira kira, 12 bin 500 lira maaş alıyorum, 25 sene prim ödedim. Nasıl döneceğim? Bu dönme şekli nasıl? Bize de öğretsinler, biz de dönelim" dedi.

Bir emekli ise şu ifadeleri kullandı:

"Tezgahlara bakıp bakıp geçiyorum. Bakın, şimdi orada kaşar peyniri gördüm, hoşuma gitti ama bir de cebime baktım, para yok çünkü emekliyim. Adı üstünde, emekliyim. Tüm emeğimi vermişim bugüne kadar gençliğimi vermişim, enerjimi vermişim, ondan sonra emekli olmuşum ama bu bize reva mı? Aldığım maaş, evimin kirasına yetmiyor. Komşularımdan, akrabalarımdan yardım olmazsa aç kalırım. Hadi sor, cebimde kaç lira para var? 20 lira. Şurada otururken 2 çay içemeyeceğim. Korkuyorum, orada otursam 2 çay içsem ve yanıma bir arkadaşım gelecek, ona da söyleyeceğim."

"Bu emekliyi, memuru, vatandaşı çok sıkıştırıyorsunuz"

Artvinli bir başka emekli ise şunları söyledi:

"Bu vatandaş haklıdır. Ben de emekliyim, 18 bin lira maaş alıyorum, raporluyum ve 11 yıldır emekliyim. Recep Tayyip Erdoğan'ı kötülemiyorum ama bu adam bir yerde haklı, bir yerde de haklı değil. Şimdi alışveriş yapamıyorum ama ben gideceğim Ankara'ya ve resmen diyeceğim ki, 'bu emekliyi, memuru, vatandaşı çok sıkıştırıyorsunuz'. 25 bin lira ev kirası. Ekmek alınmıyor" şeklinde konuştu.

Bir başka vatandaş, "Ben realistim. Zeytinin kilosu 220 lira, ekmek 12,50 lira. Asgari ücret ne kadar? 22 bin lira. Ev kirası ne kadar; 22 bin 500 lira. Kömür torbası 400 lira, odun çuvalı 250 lira. Ne ile geçineceksin? Hamsinin kilosu 200 lira. Berberde traş olmanın fiyatı 500 lira. Kaloriferli ev kirası 22 bin 500 lira. Ben ise kavşağın olduğu yerde sobalı evde oturuyorum, kirası 8 bin lira" diyerek yaşam koşullarının ne kadar zorlaştığını belirtti.