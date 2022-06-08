Artvinli Besici: "Kendi Otumuzu, Kendi Çayırımızdan Para ile Alıyoruz. Biçim de Zor, Hayvancılık Da…" - Haberler

UĞUR İSTANBULLU

Artvin'in Ardanuç İlçesi Sakarya Köyü'nde yaşayan besici Tarık Bozkurt, "Traktör sekiz saate bin 400 lira para yakıyor. Geçen seneler 400-600 lira civarında yakan traktör şimdi bin 400 lira yakıyor. Kendi otumuzu, kendi çayırımızdan para ile alıyoruz. Balya hariç. Balyanın bir tanesine 16 lira bağlıyor. Onun için biçim de zor, hayvancılık da zor" dedi.

Artvin'in Ardanuç İlçesi Sakarya Köyü'nde geçimini hayvancılıkla sağlayan Tarık Bozkurt, girdi maliyetlerinin artması karşısında hayvanlarının bir kısmını satıp işletmesini küçülttüğünü söyledi. Hayvan sayısının 120'nin üzerinde olduğunu ancak bunu 47'ye indirdiklerini belirten Bozkurt, şunları söyledi:

"İndirmemizin sebebi, bu şartlar altında hayvancılık bitti. Bir inek 10 liraya çıktı diyorlar ama 10 lira bizi kurtarmıyor. Dokuz bin liralık saman 17 ton geliyordu. Şimdi 4 ton saman 10 bin liraya geliyor. Bir ineği 4 ton samana veriyoruz. Onun için hayvan sayısını azalttık hep de damızlık inekleri kesime gönderdik.

300 dönüm çayır, 200 dönümünün üzerinde de tarla var. Buğday ekimi yaptık. Biçim başladı fakat çoğunu biçemeyeceğim. Çünkü bu traktörle biçim yapıyoruz, birisi de küçük alet genelde küçük alete yöneldik. Traktör sekiz saate bin 400 lira para yakıyor. Geçen seneler 400-600 lira civarında yakan traktör şimdi bin 400 lira yakıyor.

Kendi otumuzu, kendi çayırımızdan para ile alıyoruz. Balya hariç, balyanın bir tanesine 16 lira bağlıyor. Onun için biçim de zor, hayvancılık da zor. Yani biz artık pes diyoruz, tövbe diyoruz ve bırakmaya çalışıyoruz. Küçük işletmeler tamamen bitti. Biz de büyük işletmeydik, küçük işletmeye dönüyoruz. Yani ne olur 3-4 tane inek kalır, köyde kendi çabamızla kendi yağımızla kavrulup süt, yoğurt yemek için bir iki inek saklayabiliriz belki.

Parçaları kırıldı. 1700 lira olan bu 800 lira olan da içindeki bıçağı onlar ayrı. Mekanizma olarak çalışıyor birbirlerine sürterek çalışıyor otu kesiyor mekanizma. İkinci bir aletimiz var bu ancak bahçelerde kullanılan bir alet çayırlara dayanmıyor. Bu susuz motor bunlar hemen hararet ediyor. Bu sene devam etsem motoru yaptırmak zorunda kalıyorsun.

Bunun yakıtı az fakat dayanamıyor, bizim işimizi avare ediyor, çok oyalıyor. Büyüğünün biçtiğini bu ancak 4-5 saate ancak biçiyor, onun bir saatte biçtiğini, randıman alamıyoruz. Hızlı olmuyor bu el gücüyle yürüyerek biçiyoruz bunu. Binilmiyor edilmiyor yakıtı az olması bir şey değil işimizi görmüyor ufak tefek bahçeleri biçmek tarlayı biçmek için o, diğeriyle tarla biçemiyoruz.

Zorunda kaldık 1400-1800 lira yakınca bu da az yakıyor, fakat randıman vermiyor. İş yapmıyor, iş göremiyoruz. Bu küçük çiftçiler için."

ANKA / Yerel