Artvinli Arıcılar, Maliyetlerin Artmasıyla Geçim Sıkıntısı Yaşıyor

HABER: UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN)- Türkiye'nin önemli bal üretim bölgelerinden Artvin'de üreticiler, artan maliyetler karşısında geçimlerini sağlayamaz noktaya geldiklerini ifade etti. Artvinli arıcılar için yetkililerden destek isteyen Artvin Arıcılar Birlik Başkanı İbrahim Durmuş, destek verilmediği takdirde işi bırakma noktasına geleceklerini belirtti.

Artvin Arıcılar Birlik Başkanı İbrahim Durmuş, arıcıların yaşadığı sorunları ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Akaryakıt fiyatları yüzünden gezginci arıcılığın yapılamaz hale geldiğini belirten Durmuş, Kafkas arı ırkı genini taşıyan arıları Artvin'de yaşatmaya devam edebilmeleri için yetkililerden destek talep etti. Durmuş, şunları söyledi:

"Maliyetler bu son zamanlarda çok arttı ama biz arıcılar geçmişte maliyetlerimizi sıfıra indirerek iş yapıyorduk yani aldığımız ürünler bedava gibiydi ama bu son zamanlarda girdilerimiz çok pahalandı. Özellikle nakliye giderlerimiz ve diyelim ki, Artvin coğrafyasında bir kovandan 10 ve 15 beş kilonun üzerinde bal elde edebiliyoruz ama bu 10-15 kilo balın parası ancak maliyetleri karşılayabiliyor. Bir kovan 2 bin lira ve bir çerçeve 30-40 lira, nakliye ve çadır giderlerimiz var ve aynı zamanda bunun kumanyası var. Ben arıcıyım ve iki ev geçindiriyorum, çoluk çocuğumu ve arılarımı geçindiriyorum."

" Yüzde 50 indirimli mazot istiyoruz"

Maliyetlerimiz çok yüksek ve bu arıcıların yaptığı masraflara ve daha doğrusu girdilerin KDV'lerinin kaldırılmasını istiyorum. Bizi özellikle şu son zamanlarda en çok zorlayan mazot fiyatının yüksek olması nedeniyle gezginci arıcılarımızın artık gezgincilik yapamaz hale geldiler. Bakanlıktan şunu istiyoruz, evet merkez birliğimiz girişimlerde bulundu ancak arıcılar yüzde 50 indirimli mazot tedarik edebilmeli ve biz bunu özellikle bakanlıktan rica ediyoruz, yoksa arıcılık yapmak zorlaşacak. Hem o büyüklerimiz, hem bakanlığımız, abilerimiz ve hocalarımız şunu diyorlar 'arı varsa hayat var, arı varsa meyve sebze var'. Bunu göz önüne alarak arıcılara yardım etsinler."

Artvin'in Kafkas arı ırkı gen merkezi olması sebebiyle Artvin ve Ardahan dışında bal üretim noktalarına gidemediklerini belirten Durmuş, açıklamasında şunları ifade etti:

"Bal olmadığı senelerde maalesef sıfır çekiyoruz"

"Türkiye'nin Kafkas arı ırkının gen merkezi olmamızdan kaynaklı bir takım isteklerimiz var bakanlıktan. Biz koruma altındayız ve bulunduğumuz bölgeden dışarı çıkamıyoruz ve havalar bozuksa bal alamıyoruz ve alamadığımız senelerde sezonu balsız geçiriyoruz. Bunun için bakanlıktan bizlere yapılan kovan desteği ülke genelinde 60 lira mesela Adanalı da alıyor 60 lira Artvinli de alıyor 60 lira. Adanalı diyelim ki bulunduğu bölgede bal yoksa Eskişehir'e, Kars'a ve Erzurum'a gidebiliyor ama biz Ardahan'dan başka bir yere gidemiyoruz. Bal olmadığı senelerde maalesef sıfır çekiyoruz. Onun için Artvinli arıcılara yapılan desteklerin diğer illere nazaran yüzde 50 daha fazla destek verilmesini istiyoruz."