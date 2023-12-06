Artvin Ziraat Odası Başkanı: Ülkede Tarım ve Nüfus Planlaması İçin Geç Kalındı

Artvin Ziraat Odası Başkanı Köksal Portakal, ülkede tarım ve nüfus bazında planlama için geç kalındığını belirtti. Tarım arazilerinin büyük bölümünün barajlar nedeniyle sular altında kaldığı Artvin'de tarımsal sorunlar çok. Portakal, üretim planlamasının daha önceden yapılması gerektiğini ve tarımın insanların karnını doyurduğu için elzem olduğunu vurguladı. Ayrıca, planlamanın bölgelere göre yapılması gerektiğini söyledi.

UĞUR İSTANBULLU

Artvin Ziraat Odası Başkanı Köksal Portakal, ülkede tarım ve nüfus bazında planlama için geç kalındığını belirterek, "Bizler üretim planlamasını daha önceleri yapmalıydık, hatta Cumhuriyet döneminden itibaren yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü planlama sadece tarımda değil diğer alanlarda mesela sanayide de olmalı. Ama tarım doğrudan insanların karnını doyurduğu için ve doğrudan insanları etkilediği için konu daha elzem ve ülkemizde nüfus 86 milyon ve beraberinde ülkemize gelen yaklaşık 40 milyon civarında da turistle beraber 126 milyon nüfusun karnını doyurmak için bir üretim planlaması gerekmektedir" dedi.

Artvin Ziraat Odası Başkanı Köksal Portakal, tarım ve nüfus planlamasıyla ilgili ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Portakal, şunları söyledi:

"ARTVİNDE TARIM ARAZİLERİNİN BÜYÜK BÖLÜMÜ BARAJLAR NEDENİYLE SULAR ALTINDA KALDI"

" Artvin'de arazi oldukça kıt ve mevcut arazilerimizin bir kısmı barajlar ve HES'ler nedeniyle sular altında kaldı. Kamulaştırmalar var ve şu anda devam eden HES'ler nedeniyle Çoruh Nehri'nin kıyılarında bulunan arazilerimiz çok azaldı. Artvin'de tarımsal anlamda sorunlarımız çok.

"BİZLER ÜRETİM PLANLAMASINI CUMHURİYET DÖNEMİNDE BAŞLATMALIYDIK"

Şimdi söylemek istiyorum bizler üretim planlamasını daha önceleri yapmalıydık, hatta Cumhuriyet döneminden itibaren yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü planlama sadece tarımda değil diğer alanlarda mesela sanayide de olmalı. Ama tarım doğrudan insanların karnını doyurduğu için ve doğrudan insanları etkilediği için konu daha elzem. Artı birde nüfus planlaması yapılmalı ve her ikisi de bir arada yapılmalıydı. Çünkü kestirim olarak üç yıl sonra ya da beş yıl sonra, yüz yıl sonra bu ülke nereye gelecek ve bu nüfus karnını nasıl doyuracak, hangi üretimle ya da hangi ürünleri üreterek. Meyvesi, sebzesi, bakliyatı, çayı, fındığı gibi bütün bunlar yeteri kadar üretilebilecek mi'Aynı zamanda benim bildiğim kadarıyla da ülkemize de senede yaklaşık olarak 40 milyon kadar da turist geliyor ve bu insanlarında ağırlanması gerekiyor ve bu insanların karınlarının doyması gerekiyor. Ülkemizde yaklaşık 86 milyon nüfusu var ve gelen turistlerinde dahil edersek yaklaşık 126 milyon nüfusa bakabilecek oranda bir üretim planlaması yapılmalıdır. Bu nüfusa bakabilecek kadar her üründe üretim yapılabilmeli ve eğer üretim yapılmayacaksa, bunu da ithal yoluyla idame etmesi gerekiyor. Şimdi tarımda planlamaya geçiliyor ve ilk toplantısı da Artvin'de yapıldı. Biz de ziraat odası olarak bu sürecin tabii üyesiyiz. Biz de ilerleyen zamanlarda ziraat odası olarak fikrimizi paylaşacağız bu komisyonda.

"PLANLAMA YAPARKEN BÖLGELERE GÖRE YAPILMALIDIR"

Artvin'de, Tarım Bakanlığı planlama yaparken her yöreye uygun bir planlama yapmalı. Artvin'deki komisyonda Artvin'i temel alarak planlama yapmalı. Artvin şartlarını düşünürken planlamayı Konya'ya uyarlarsanız ya da Konya'daki planlamayı Artvin'e uyarlarsanız, toprak olarak buna ulaşma şansınız mümkün değil. Artvin'de ortalama parsel büyüklüğü 2,5 ve 3 dönüm ancak Konya 40-50 dönüm ya da daha fazla, Şimdi siz 40-50 dönümdeki planlamayı Artvin'e uygulamaya kalkarsanız, buradaki komisyonun 3 yılda aldığı kararla destekleme de bunu temel alarak verecek. Tarım Bakanlığı desteklemeleri belirlerken, en düşük parçalı alan nerdeyse ona göre yapmalı, siz Artvin'de desteklenecek alan olarak, örnek veriyorum 10 dönüm dediniz Artvin'deki destek miktarı bugünkü alınan miktar yüzde onuna düşer. Ama siz bunu iki dönüme indirirseniz o zamanda daha yüksek meblağda insanlar daha çok desteklemelerden yararlanır."