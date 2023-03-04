Artvin Yusufeli'nde Çığ Düştü: 2 Kişi Yaşamını Yitirdi Yerel Haberler Artvin'in Yusufeli ilçesi Yaylalar Köyü Olgunlar Mahallesi yaylasında, bugün saat 15:00 sıralarında dağ kayağı yapan sporcuların üzerine çığ düştü. İki sporcu yaşamanı yitirdi, 7 sporcu ise yaralandı. Artvin'in Yusufeli ilçesi Yaylalar Köyü Olgunlar Mahallesi yaylasında, bugün saat 15: 00 sıralarında dağ kayağı yapan sporcuların üzerine çığ düştü. İki sporcu yaşamanı yitirdi, 7 sporcu ise yaralandı. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi ile Artvin sınırlarındaki Kaçkar Dağları'na Erzurum'dan gelen kayakçılar, Yusufeli'ne bağlı Yaylalar köyünde dağ kayağı yaptılar. Kayak yapan sporcuların üzerine çığ düştü. Artvin Valiliği'nden yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: "4 Mart 2023 saat 15: 00 sıralarında Yusufeli ilçemiz Yaylalar Köyü Olgunlar Mahallesi yaylasında kayak yapan vatandaşlarımızın üzerine çığ düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 vatandaşımız vefat etmiş, 7 vatandaşımız yarala olarak kurtarılmıştır. AFAD İl Müdürlüğümüz koordinesinde ilgili tüm ekiplerimizce olay ile ilgili gerekli çalışmalar yürütülmektedir." Kaynak: ANKA / Yerel Yusufeli Erzurum Artvin Rize Yerel Haberler

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