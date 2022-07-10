Artvin Yusufeli'nde Bir Otelde Çıkan Yangın Korkuttu

UĞUR İSTANBULLU

Artvin'in Yusufeli ilçesinde bir otelde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Personel ile otelde konaklayanların yangından etkilenmediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre; olay bugün saat 13.00 sıralarında Yusufeli ilçesine bağlı Kananet Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın üç bloktan oluşan üç katlı oteli tamamen etkisi altına aldı. İhbar üzerine Yusufeli Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın için diğer itfaiye ekiplerinden destek istendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, otelin büyük bir bölümünün kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Personel ile otelde konaklayanların ise yangından etkilenmediği belirtildi.

ANKA / Yerel