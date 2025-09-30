Artvin Şavşat'ta Hayat Pahalılığına Dair Şikayetler Artıyor

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Şavşat ilçesinde pazarda tezgah açan da pazara alışverişe gelen de hayat pahalılığı nedeniyle geçim sıkıntısı yaşadıklarını dile getiriyor. İlçe sakini Ruhiser Gezer, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıklarını belirterek, "Hayat çok zor ve her şey çok pahalı. Cumhurbaşkanımızdan ricamız, bu pahalılığa bir çözüm bulması. Yoksa hiçbir şey alamıyoruz" dedi.

Artan hayat pahalılığı, kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşları da etkilemeye başladı. Artvin'in Şavşat ilçesinde pazara çıkan yurttaşlar, temel gıda ürünlerindeki yüksek fiyatlardan şikayet ederken, pazarda tezgah açan köylüler ise alım gücünün düşmesi nedeniyle satış yapamamaktan yakınıyor.

"Hayat çok zor ve çok pahalılık var"

Pazar esnafından Şavşatlı Ruhiser Gezer, "Hayat çok zor ve çok pahalılık var. Cumhurbaşkanımızdan ricamız bu pahalılığı bitirmesi. Yoksa biz hiçbir şey alamıyoruz. Kaymakamlıktan aydan aya bir miktar para alıyoruz ama o da bize yetmiyor, elektrik parasına zor yetiyor. Bizim işimiz Yüce Allah'a kalmış durumda" diye konuştu.

Pazarda satış yapan Orhan Yeten ise emekli olduğunu ve ek gelir elde etmek için çalıştığını anlattı. Domatesin kilosunun 70 lira olduğunu bildiren Yeten, elindeki büyükçe bir domatesi tartarak, "Elimde gösterdiğim domates 62 lira" dedi.

Şavşat'ta pazara satış yapmaya gelen Yıldız Pehlivan ise yağmur yağdığında üstü açık pazarda satışların da azaldığını anlattı. Emekli aylığının masraflarına yetmediğini bildiren Pehlivan, "Ben kanser hastasıyım. Bursa'da tedavi görüyorum. Kışları gidiyorum. Gidiş yol paraları, onkoloji hastanesine gidişler, ilaç param derken ben yardıma ihtiyaçlı bir insanım" diye konuştu.

Pazarda satış yapan bir başka emekli de aylığının yetmemesinden yakınarak, "Çocuklar okulu bitirdiler, boştalar. Mecbur pazara çıkıyoruz ama satış da yok" dedi.

"Bir kilo domates bile alınmıyor"

Şavşat'ta pazara alışverişe gelen emekli Zübeyda Yılmaz da pazarı pahalı bulduğunu dile getirerek, "Bir kilo domates bile alınmıyor. Fiyatların ucuzlamasını istiyoruz ama ucuzlamaz hiçbir şey" dedi.

Başka bir emekli ise pazar fiyatlarının "ortalama" olduğunu söyledi.