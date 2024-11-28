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Artvin Şavşat'ta 24 Saat Süren Elektrik Kesintisi

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Artvin'in Şavşat ilçesinde devam eden kar yağışı nedeniyle elektrik kesintisi 24 saati geçti. CHP Artvin İl Genel Meclisi Üyesi Yaşar Gülel, yaşlı nüfusun yoğun olduğu bölgede hastalar ve çocuklar için durumun kritik olduğunu belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

Haber: Uğur İstanbullu

(ARTVİN)- Artvin'de süren kar yağışı nedeniyle Şavşat ilçesinde 24 saati aşan elektrik kesintisi yaşanıyor. Kesintilere tepki gösteren CHP Artvin İl Genel Meclisi Üyesi Yaşar Gülel, "Yıl 2024 ve Şavşat'ta 24 saattir elektrik kesik. Şavşat'ta ağırlıklı olarak yaşlı nüfus yaşıyor. Hastalarımız ve çocuklarımız var" dedi.

Artvin'de süren kar yağışı nedeniyle Şavşat ilçesinde 24 saati aşan elektrik kesintisi yaşanıyor. CHP Artvin İl Genel Meclisi Üyesi Yaşar Gülel, kesintilere tepki göstererek şunları söyledi:

"Yıl 2024 ve Artvin'in Şavşat ilçesinde 24 saattir elektrik yok. Şavşat, çoğunlukla yaşlı nüfusunun yaşadığı bir yer ve burada hastalarımız, çocuklarımız var. 24 saati aşkın süredir elektrik kesintisi devam ediyor. Zaten küçük hava koşullarında bile elektrik kesintisi oluyordu ve bu 3- 4 saat sürüyordu. Ancak şimdi bu kesinti 24 saate ulaştı. Buradan yetkililere sesleniyorum. Uzaya astronot göndereceğinize, burada, yaşadığımız bu şehirde insanların yaşamını sürdürebilmesi için elektriklerin bir an önce verilmesini ve düzenli bakımının yapılmasını talep ediyoruz."

Artvin Şavşat'ta 24 Saat Süren Elektrik Kesintisi
Kaynak: ANKA / Yerel
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